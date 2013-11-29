Инструментальное трио: Справляться с эмоциями мы учимся с 4–5 лет

Составляя программу, мы думаем о слушателях. У нас могут быть личные, музыкантские интересы, но они вряд ли будут совпадать с интересами публики. Поэтому мы не ставим трехчасовую программу с вещами, которые могут быть интересны нам, как творческие задачи. Люди потом скажут, что это не для них, тяжело, перегружено, непонятно. Поэтому мы стараемся чередовать: сначала посерьезнее произведение, потом — полегче, потом — опять серьезнее, потому что хочется двигать публику вперед, чтобы она прогрессировала. И после этого слушатели вроде уже не так пугаются.