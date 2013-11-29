Что думает о жизни молодежь со всей страны?

Член жюри, преподаватель кафедры режиссуры Элеонора Васильева говорит, что судить строго молодых режиссеров не будут. Они уже прошли отбор на фестиваль. Жюри выберет лучший спектакль и вручит несколько специальных призов. «Никаких приговоров начинающим творцам мы не будем выносить, — добавляет Марина Жабровец. — Не нужно сравнивать молодых постановщиков с существующими в профессиональном сообществе идеалами, наоборот — пусть они ориентируются на самих себя, а не следуют за другими."