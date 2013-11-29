Исполнительный директор фестиваля, преподаватель кафедры режиссуры ТГАКИиСТ Марина Жабровец считает, что молодежное театральное движение можно назвать авангардным. Ведь на фестивале зрителей ждут самые неожиданные экспериментальные постановки. К примеру, независимый танцевальный проект Екатерины Жариновой из Екатеринбурга. В течение года студенты и преподаватели ТГАКИиСТ специально отбирали провокационные постановки, чтобы обсуждение творческих работ во время фестиваля было интересным.
В программе V фестиваля «Живые лица» много необычных спектаклей. Выпускники кафедры режиссуры ТГАКИиСТ покажут режиссерскую лабораторию в красном зале ТГАМЭУП. В основе их работы — поэма Данте Алигьери «Божественная комедия». В основном участники работают с современной драматургией. В фестивале также участвует центр театрального искусства имени Мейерхольда из Москвы со спектаклем «Однажды мы все будем счастливы». Режиссер из Петербурга Антон Милочкин представит свой спектакль «Я, пулеметчик».
Член жюри, преподаватель кафедры режиссуры Элеонора Васильева говорит, что судить строго молодых режиссеров не будут. Они уже прошли отбор на фестиваль. Жюри выберет лучший спектакль и вручит несколько специальных призов. «Никаких приговоров начинающим творцам мы не будем выносить, — добавляет Марина Жабровец. — Не нужно сравнивать молодых постановщиков с существующими в профессиональном сообществе идеалами, наоборот — пусть они ориентируются на самих себя, а не следуют за другими."
Организаторы считают, что фестиваль приносит пользу не только профессионалам и любителям театра, но и всему городу — зрители могут узнать, что думает о жизни молодежь со всей страны. «Многие приезжие участники „Живых лиц“ становятся постоянными гостями нашего города, — говорит председатель оргкомитета, проректор по социальным вопросам и связям с общественностью ТГАКИиСТ Александр Криницкий. — Потом возвращаются в Тюмень, чтобы сотрудничать с нашими студентами и удивлять тюменскую публику».
Варвара Сополева