Акция! Новогодний марафон подарков

Только в декабре в Komandor действует акция: купите шкаф-купе со скидкой до 15%* и получите гарантированный подарок.
Порадуйте себя и своих близких, используйте уникальную возможность выгодно отпраздновать Новый год с Komandor. Не упустите свой шанс заказать шкаф-купе не только с хорошей скидкой, но и получить гарантированный подарок.
Спешите — срок акции ограничен!
*Узнайте условия акции у менеджеров фирменных салонов «Командор» прямой сейчас. Позвоните прямо сейчас по телефону 500 — 113 или обратитесь в фирменный салон в Тюмени:
2. Позвоните менеджеру этого салона и узнайте подробности акции.