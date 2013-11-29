nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Акция! Новогодний марафон подарков

29 ноября 2013, 10:29
Только в декабре в Komandor действует акция: купите шкаф-купе со скидкой до 15%* и получите гарантированный подарок.
Сюжет
Тюмень

Только в декабре в Komandor действует акция: купите шкаф-купе со скидкой до 15%* и получите гарантированный подарок.

Порадуйте себя и своих близких, используйте уникальную возможность выгодно отпраздновать Новый год с Komandor. Не упустите свой шанс заказать шкаф-купе не только с хорошей скидкой, но и получить гарантированный подарок.

Спешите — срок акции ограничен!

*Узнайте условия акции у менеджеров фирменных салонов «Командор» прямой сейчас. Позвоните прямо сейчас по телефону 500 — 113 или обратитесь в фирменный салон в Тюмени:

1. Выберите для себя удобный по расположению салон;

2. Позвоните менеджеру этого салона и узнайте подробности акции.

#Новости#Мебель#Тюмень#Акция#Ирина#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25