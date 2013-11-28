В отношении Сердюкова возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («халатность»). По данным следствия, Сердюков, будучи министром обороны, в устной форме поручил подчиненным построить дорогу на базу отдыха «Житное» за счет бюджетных средств. Помимо этого, по его распоряжению военнослужащими были проведены работы по обустройству территории базы.
Нанесенный государству в результате этих действий ущерб оценивается в 56 миллионов рублей. Как сообщил агентству «Интерфакс» официальный представитель СК Владимир Маркин, вопрос об избрании меры пресечения Сердюкову будет решен позднее. Самого экс-министра, по словам Маркина, уже уведомили о возбуждении дела и вызвали на допрос в качестве подозреваемого.
В то же время, адвокат Сердюкова Константин Ривкин заявил агентству ИТАР-ТАСС, что следователи официально не оповещали бывшего министра о возбуждении в отношении него дела.
Анатолий Сердюков лишился поста министра обороны в ноябре 2012 года на фоне возбуждения целого ряда уголовных дел о масштабных хищениях в подконтрольном ведомству «Оборонсервисе». Главной обвиняемой по этим делам проходит бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую называют близкой подругой экс-министра. Сам Сердюков до последнего времени был свидетелем по делу о благоустройстве «Житного».
Первая часть статьи 293 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, либо исправительных работ сроком до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.