В отношении Сердюкова возбудили уголовное дело

Нанесенный государству в результате этих действий ущерб оценивается в 56 миллионов рублей. Как сообщил агентству «Интерфакс» официальный представитель СК Владимир Маркин, вопрос об избрании меры пресечения Сердюкову будет решен позднее. Самого экс-министра, по словам Маркина, уже уведомили о возбуждении дела и вызвали на допрос в качестве подозреваемого.