nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В отношении Сердюкова возбудили уголовное дело

28 ноября 2013, 12:13
В отношении бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («халатность»). По данным следствия, Сердюков, будучи министром обороны, в устной форме поручил подчиненным построить дорогу на базу отдыха «Житное» за счет бюджетных средств. Помимо этого, по его распоряжению военнослужащими были проведены работы по обустройству территории базы.

Нанесенный государству в результате этих действий ущерб оценивается в 56 миллионов рублей. Как сообщил агентству «Интерфакс» официальный представитель СК Владимир Маркин, вопрос об избрании меры пресечения Сердюкову будет решен позднее. Самого экс-министра, по словам Маркина, уже уведомили о возбуждении дела и вызвали на допрос в качестве подозреваемого.

В то же время, адвокат Сердюкова Константин Ривкин заявил агентству ИТАР-ТАСС, что следователи официально не оповещали бывшего министра о возбуждении в отношении него дела.

Анатолий Сердюков лишился поста министра обороны в ноябре 2012 года на фоне возбуждения целого ряда уголовных дел о масштабных хищениях в подконтрольном ведомству «Оборонсервисе». Главной обвиняемой по этим делам проходит бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, которую называют близкой подругой экс-министра. Сам Сердюков до последнего времени был свидетелем по делу о благоустройстве «Житного».

Первая часть статьи 293 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа, либо исправительных работ сроком до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

#Новости#Россия#Преступность#Анатолий Сердюков#Халатность#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25