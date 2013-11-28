nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Девушку силой задержали в квартире и надругались над ней

28 ноября 2013, 13:43
Пьяные приятели не дали тюменке покинуть вечеринку и силой удерживали ее в квартире. Кроме того, один из мужчин надругался над девушкой.
Сюжет
Тюмень

Установлено, что 10 октября компания распивала алкоголь в одной из квартир дома по улице Циолковского. Когда одна из девушек решила уйти, ее знакомому это не понравилось. Он стал удерживать девушку и при этом ударил ее по лицу. Потерпевшей удалось вырваться, но на помощь ее обидчику пришел друг. Он догнал девушку и, применяя насилие, вернул обратно в квартиру. После этого приятели заперли дверь в квартиру.

«Кроме того, осознавая, что ввиду примененного насилия и незаконного лишения свободы, воля девушки подавлена и активного сопротивления она оказать не сможет, один из молодых людей совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Одному из молодых людей — неработающему, неоднократно судимому жителю областного центра 1979 г.р. — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Второму молодому человеку — уроженцу Тюмени 1979 г.р. — также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.127 УК РФ.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Сексуальное насилие#Незаконное лишение свободы#Тюмень#Таня#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25