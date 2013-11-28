Девушку силой задержали в квартире и надругались над ней

Установлено, что 10 октября компания распивала алкоголь в одной из квартир дома по улице Циолковского. Когда одна из девушек решила уйти, ее знакомому это не понравилось. Он стал удерживать девушку и при этом ударил ее по лицу. Потерпевшей удалось вырваться, но на помощь ее обидчику пришел друг. Он догнал девушку и, применяя насилие, вернул обратно в квартиру. После этого приятели заперли дверь в квартиру.