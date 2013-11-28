Девушку силой задержали в квартире и надругались над ней

Установлено, что 10 октября компания распивала алкоголь в одной из квартир дома по улице Циолковского. Когда одна из девушек решила уйти, ее знакомому это не понравилось. Он стал удерживать девушку и при этом ударил ее по лицу. Потерпевшей удалось вырваться, но на помощь ее обидчику пришел друг. Он догнал девушку и, применяя насилие, вернул обратно в квартиру. После этого приятели заперли дверь в квартиру.
«Кроме того, осознавая, что ввиду примененного насилия и незаконного лишения свободы, воля девушки подавлена и активного сопротивления она оказать не сможет, один из молодых людей совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Одному из молодых людей — неработающему, неоднократно судимому жителю областного центра 1979 г.р. — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ч.1 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Второму молодому человеку — уроженцу Тюмени 1979 г.р. — также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.127 УК РФ.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.