В гости к дельфинам: в Тюмени собирают деньги на реабилитацию детей-аутистов

Всего для поездки в Харьков десяти ребят с сопровождающими требуется собрать 800 тысяч рублей. «10 детей — это первый шаг. Когда поставлена конкретная цель, достигнуть ее проще: отправим 10, значит, и 20, и 30 поедут», — комментирует Рифат Ибрагимов. Всего, по его словам, в Тюмени не менее 150 семей, в которых воспитывают детей-аутистов. «Тюменцы поддерживают, звонят, спрашивают. Уже есть несколько предпринимателей, готовых перечислить часть суммы. На данный момент сбор составил около 6 тысяч рублей, но это только первый шаг, и мы будем продолжать проводить акции в поддержку проекта. Хочется, конечно, чтобы он был постоянным и при поддержке Тюменской области»