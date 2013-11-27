В гости к дельфинам: в Тюмени собирают деньги на реабилитацию детей-аутистов

В рамках благотворительного проекта «Морские ангелы» 24 ноября на Цветном бульваре тюменские семьи с детьми, которым поставили диагноз «аутизм», привлекали внимание горожан к проблемам, связанным с расстройствами аутистического спектра и собирали средства для поездки 10 детей в Харьков — на дельфинотерапию.
Идею акции, предложенную Гульнарой Прадедовой (мамой сына-аутиста), подхватила инициативная группа волонтера Рифата Ибрагимова, рассказывают в пресс-центре «Лучи добра». «Идея поддержать акцию родилась после того, как я совершенно случайно посетил курсы для волонтеров, которые каждый вторник проходят в Тюменском Центре психического здоровья (Герцена 74). Они организованы центром „Дзержинец“ для подготовки помощников семьям с детьми-аутистами. Провел я там полтора часа и проникся темой аутизма: проблема серьезная, государство внимания ей особо не уделяет. Тогда я решил, что необходимо помочь таким детям и собрал инициативную группу из 15 человек, поддержавших проект. Благодаря благотворительной организации „Открой мне мир“ стали искать средства на поездку в дельфинарий» — поделился Рифат Ибрагимов
«Существует не так много методов, которые могут реально помочь детям с аутизмом реабилитироваться, — объясняет Маргарита Суворова, руководитель организации „Открой мне мир“. — Аутизм — это нарушение развития ребёнка, которое требует серьезного вмешательства, чтобы был позитивный эффект. И дельфины чаще всего становятся таким вмешательством. Нередко после дельфинотерапии у ребенка появляется речь, с ним легче работать и психологу, и педагогу, применять коррекционные методы. До подобной терапии ни о каких коррекционных методах не могло быть и речи, так как дети с аутизмом могут быть агрессивными и могут с негативом относиться к окружающему миру».
«Мы сделали только первый шаг, надеемся, что нас поддержит общество», — прокомментировал событие Рифат Ибрагимов. Он предлагает всем неравнодушным вступить в группу «Благотворительный проект „Морские ангелы“» во «ВКонтакте» перечислять средства для помощи детям.
Сбор на дельфинотерапию открыт.
Расчетный счет ФАКБ «Российский капитал» (ОАО)Челябинский Операционный офис «Тюменский» № счета 40703810707270000003
БИК 047528834
к/с 30101810300000000834 в РКЦ Курчатовский г. Челябинск
ИНН 7725038124
КПП 745343002
ОГРН 1037739527077,
ОКАТО 75401386000,
ОКПО 91312538
Телефон +7 3452 610447
Всего для поездки в Харьков десяти ребят с сопровождающими требуется собрать 800 тысяч рублей. «10 детей — это первый шаг. Когда поставлена конкретная цель, достигнуть ее проще: отправим 10, значит, и 20, и 30 поедут», — комментирует Рифат Ибрагимов. Всего, по его словам, в Тюмени не менее 150 семей, в которых воспитывают детей-аутистов. «Тюменцы поддерживают, звонят, спрашивают. Уже есть несколько предпринимателей, готовых перечислить часть суммы. На данный момент сбор составил около 6 тысяч рублей, но это только первый шаг, и мы будем продолжать проводить акции в поддержку проекта. Хочется, конечно, чтобы он был постоянным и при поддержке Тюменской области»
Фото — Алина Иноземцева