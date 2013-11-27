Уходящий ноябрь обещает быть самым теплым за 100 лет

Сейчас, рассказала Елена Шарун, погода меняется: тюменцы могли заметить, что, по сравнению со вчерашним днем, с 30–40 % до 80 % повысилась влажность: это идущий с севера фронт оттесняет сухой воздух антициклона. Фронт принесет осадки, которые могут начаться уже сегодня вечером, но температура принципиально не изменится: -3…-7 °С ночью и около 0 °С днем. В субботу воздух может охладиться до -7…-12 °С а в первые дни декабря установится преимущественно сухая погода с ночной температурой -8…-15 °С и дневной 0…-5 °С. В отдельных районах области, в частности, на севере и в районе Ялуторовска, ночью температура может опуститься до -20 °С.