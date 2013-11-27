Уходящий ноябрь обещает быть самым теплым за 100 лет

О том, что нынешний ноябрь уже побил пару температурных рекордов и, по всей вероятности, станет самым теплым за историю наблюдений за погодой, рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Тюменского Гидрометцентра Елена Шарун.
«В этом году ноябрь уникальный. Средняя температура прошедших 25 дней — + 1,1 °С при норме - 8 °С!», — рассказала Шарун. «За погодой в наших краях наблюдают с 1895 года и можно сказать, что такого теплого ноября не было более ста лет, после 1899 года, когда среднемесячная температура этого месяца оказалась +1,8 °С». Впрочем, сделала оговорку Елена Шарун, неизвестно, насколько точны и сравнимы с сегодняшними показателями такие старые данные.
Текущий ноябрь метеоролог сравнивает с последним осенним месяцем 2008 года, когда к началу снежный покров составлял лишь 5 см при норме в 10–16 см, а средняя температура месяца составила +0,6 °С. Конечно, уверенно говорить об уникальности ноябрьской температуры можно будет только когда месяц закончится, однако есть рекорды, которые уже установлены: дважды — 9-го и 25-го ноября — был превышен абсолютный максимум температуры за столетнюю историю наблюдений.
Сейчас, рассказала Елена Шарун, погода меняется: тюменцы могли заметить, что, по сравнению со вчерашним днем, с 30–40 % до 80 % повысилась влажность: это идущий с севера фронт оттесняет сухой воздух антициклона. Фронт принесет осадки, которые могут начаться уже сегодня вечером, но температура принципиально не изменится: -3…-7 °С ночью и около 0 °С днем. В субботу воздух может охладиться до -7…-12 °С а в первые дни декабря установится преимущественно сухая погода с ночной температурой -8…-15 °С и дневной 0…-5 °С. В отдельных районах области, в частности, на севере и в районе Ялуторовска, ночью температура может опуститься до -20 °С.