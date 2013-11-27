Почтовые перевозки под контролем ГЛОНАСС

Водители, чувствуя контроль, более ответственно стали относиться к своим обязанностям, снизился расход горючего при выполнении тех же объемов работы. К тому же у нас ведется работа по оптимизации маршрутов. Например, наш специалист провел обследование маршрутов и обнаружил, что иногда бывают такие случаи, когда водители приезжают в гараж раньше положенного времени. После проведения анализа выясняется, что маршрут можно оптимизировать — сократить время его выполнения. Это тоже экономия трудозатрат, ресурсов и топлива», — отмечают специалисты «Почты».