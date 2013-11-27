Почтовые перевозки под контролем ГЛОНАСС

АСМТС — это автоматизированная система мониторинга транспортных средств. Ее появление в Тюмени прошло в рамках проекта ФГУП «Почта России», в ней задействован весь почтовый транспорт Российской Федерации.
На автомобилях установлено оборудование ГЛОНАСС/GPS, имеются бортовые терминалы и датчики уровня топлива. Все сведения о работе машин (передвижение, различные события, вплоть до открывания дверей, изменения уровня топлива, а также сведения по скоростному режиму) передаются через систему спутниковой навигации на центральный сервер, обрабатываются и становятся доступны для пользователя. Операторы «Почты России» имеют доступ к этой системе и возможность дистанционного контроля над работой транспорта.
«Раньше, для того, чтобы просчитать какой-то новый маршрут, по нему нужно было проехать. А сейчас достаточно посмотреть с помощью этой системы траекторию движения и узнать, сколько будет расходоваться топлива на этом маршруте, сколько он займет времени. Дистанционно можно провести обследование маршрута», — рассказывают в Почте.
У операторов есть двусторонняя голосовая связь с водителем, в автомобилях установлены тревожные кнопки, датчики открывания дверей. Дело в том, что почтовая машина перевозит ценные грузы, и, если вдруг будет осуществляться несанкционированный доступ, это все отобразится на экране.
В процессе работы строятся отчеты по расходу топлива, скоростному режиму, посещению определенных точек. Оператор может проверить соблюдение скоростного режима, нет ли превышений скорости, не было ли ситуаций, угрожающих безопасности дорожного движения. График перевозок в «Почте» строгий, он расписан по минутам. Составляют его на год вперед, с учетом объемов работы в отделении, скорости, разрешенной ПДД, и так далее.
«У нас разработаны специальные маршруты, и эта программа позволяет автоматически отслеживать качество выполнения расписания. Если есть отклонения от маршрута, если есть опоздание или какое-то отклонение по времени прохождения контрольных точек, это все фиксируется в отчетах.
Водители, чувствуя контроль, более ответственно стали относиться к своим обязанностям, снизился расход горючего при выполнении тех же объемов работы. К тому же у нас ведется работа по оптимизации маршрутов. Например, наш специалист провел обследование маршрутов и обнаружил, что иногда бывают такие случаи, когда водители приезжают в гараж раньше положенного времени. После проведения анализа выясняется, что маршрут можно оптимизировать — сократить время его выполнения. Это тоже экономия трудозатрат, ресурсов и топлива», — отмечают специалисты «Почты».
Безопасность для почтовых автомобилей очень актуальна, потому что сейчас, в местах, где нет стационарных отделений, активно работают передвижные. В автомобилях идет полноценное обслуживание клиентов, люди приобретают какие-то услуги, товары, получают-отправляют корреспонденцию через машины с будками, в которых находится оператор. Машины приезжают в деревни и по нескольку часов там работают. А ведь в них находятся деньги, материальные ценности, компьютеры, поэтому наличие тревожной кнопки просто необходимо.
Кстати, средний возраст автопарка, который состоит из отечественных машин класса Евро-3, — около пяти лет. Старые машины ежегодно выводятся из парка, а новые приходят на замену. Они уже окрашены в корпоративный цвет прямо с завода. Чтобы установить систему на автомобиль, подрядчики приезжают в Тюмень с необходимым оборудованием. Финансовая нагрузка при этом полностью возлагается на «Почту России».
На сегодняшний день по югу Тюменской области эксплуатируется 164 почтовых автомобиля, 160 из них оснащены ГЛОНАСС/GPS. 58 машин с системой навигации работает в Тюмени.
Кстати, ежегодно «Почта России» проводит Всероссийский конкурс на лучшего водителя, где оценивается профессиональные умения работников. Водители демонстрируют свои знания правил дорожного движения и мастерство вождения. Так, в 2011 году водитель ишимского почтамта Андрей Борцов стал на этом конкурсе вторым.