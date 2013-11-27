Двор на Московском тракте затопило

На огромный поток воды в районе Московского тракта пожаловалась в блогах NashGorod.ru пользователь Твое_Счастье.
По ее сообщению, прорыв трубы произошел накануне в 11 утра у 169 дома на Московском тракте. «Образовался огромный поток воды и начал стекать в подъезды, расположенные в доме по адресу Московский тракт, 177. Запросы с просьбой устранить аварию или хотя бы перекрыть воду „Водоканал“ проигнорировал, мотивируя тем, что нет свободных бригад. Благодаря слаженным действиям депутата Ракши Игоря и администрации города в лице замглавы города Шпиренко А.И и руководителя управы КАО в кратчайшие сроки удалось найти возможность решения проблемы!» — пишет девушка.
Заявка от ТСЖ Кондоминимум 2 поступила в «Тюмень-Водоканал» в 12 часов дня, рассказал руководитель пресс-службы компании Иван Камельских. По его словам, сначала выехала дежурная бригада, которая определяет приоритетность устранения утечек, по возможности, откачивает воду и смотрит, какой район попадает под отключение. В 15:28 к работе на месте прорыва приступила аварийная бригада. Повреждение на трубе было устранено в 5 утра. Под отключение попали 6 жилых домов и прилегающий частный сектор. Убрать двор после аварии должен «Тюмень-Водоканал».