Двор на Московском тракте затопило

По ее сообщению, прорыв трубы произошел накануне в 11 утра у 169 дома на Московском тракте. «Образовался огромный поток воды и начал стекать в подъезды, расположенные в доме по адресу Московский тракт, 177. Запросы с просьбой устранить аварию или хотя бы перекрыть воду „Водоканал“ проигнорировал, мотивируя тем, что нет свободных бригад. Благодаря слаженным действиям депутата Ракши Игоря и администрации города в лице замглавы города Шпиренко А.И и руководителя управы КАО в кратчайшие сроки удалось найти возможность решения проблемы!» — пишет девушка.