За УК усилят контроль — введут лицензии

Министерство строительства и ЖКХ предлагает усилить контроль за управляющими компаниями — ввести лицензирование или саморегулируемые организации (СРО).
Основные фонды в ЖКХ изношены на 60%, исправно за услуги коммунальщиков платит 94% населения, а остальные 6% обходятся отрасли в 100 млрд рублей, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, ежегодный объем рынка ЖКХ — около 4 трлн рублей, сообщают vedomosti.ru.
Планируется лицензирование УК, Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака уже готовит законопроект на эту тему, рассказывают два федеральных чиновника. Лицензии будут выдавать органы жилищной инспекции, знает один из них. Может возникнуть масса трудностей, признает он: «Высоки риски коррупции. У нас сейчас проблемы даже там, где лицензии получают 50 000 компаний, а если это сделать в ЖКХ, то лицензии будут получать свыше 1 млн УК».
Но лицензирование уже поддержали президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время встречи с активом «Единой России» в начале октября. А к СРО можно будет перейти через 3–7 лет, предложил Медведев.
Государство хотело сделать обязательным членство в СРО, но это псевдосаморегулирование, стимулов вычищать недобросовестные компании у них все равно не будет, замечает Дмитрий Гордеев из Института экономики города, а чтобы работало лицензирование, потребуется армия неподкупных чиновников. Ни навязанная СРО, ни лицензирование не помогут в отсутствие экономической мотивации, резюмирует Гордеев. А вместо этого рост тарифов решено ограничить, полноценного перехода к адресным субсидиям так и не произошло, сетует он: стимулам взяться неоткуда.