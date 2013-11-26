За УК усилят контроль — введут лицензии

Планируется лицензирование УК, Минэкономразвития по поручению вице-премьера Дмитрия Козака уже готовит законопроект на эту тему, рассказывают два федеральных чиновника. Лицензии будут выдавать органы жилищной инспекции, знает один из них. Может возникнуть масса трудностей, признает он: «Высоки риски коррупции. У нас сейчас проблемы даже там, где лицензии получают 50 000 компаний, а если это сделать в ЖКХ , то лицензии будут получать свыше 1 млн УК».