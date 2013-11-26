На электронные медкарты в Тюмени перейдут через год

Владимир Якушев поддержал идею тренажера и предложил создать его на базе ныне реформируемой Тюменской академии мировой экономики, управления и права. «Думаю, что это самое лучшее применение для площадки этого вуза, — отметил Владимир Якушев. — А со временем, на базе интерактивного оборудования можно разработать тренажер и для подготовки других специалистов. Как в сфере здравоохранения, так и в других отраслях».