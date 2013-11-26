На электронные медкарты в Тюмени перейдут через год

Заместитель губернатора Олег Заруба доложил, что жители области постепенно осваивают возможности, предоставляемые новыми технологиями. Так, в октябре возможностью записаться на прием к врачу через интернет воспользовались 27 тысяч человек, а в ноябре их число превысит 30 тысяч, то есть 6% от общего числа записавшихся.
Через интернет к врачам записывается 6% пациентов.
Сегодня к единой системе записи через интернет подключены регистратуры 58 медицинских организаций, осуществляющих амбулаторно-поликлинических прием. Завершена поставка оборудования для штрих-кодирования существующих на бумажном носителе медицинских карт. В настоящий момент им уже пользуются 63% медучреждений.
Олег Заруба также сообщил, что на днях министерство здравоохранения разослало в регионы новый документ — «Основные разделы электронной медицинской карты». В нем описываются требования к структуре электронной персональной медицинской записи и основные разделы электронной медкарты.
Полный переход на электронную медицинскую карту в поликлиниках станет возможен до конца 2014 года, когда у каждого врача появится электронная подпись и все учреждения соединят структурированные кабельные сети. В планах — разработать мобильное приложение, с помощью которого тюменцы могли бы записаться на прием к врачу со своих мобильных устройств.
Среди проблем в информатизации здравоохранения Заруба выделил необходимость обучения кадров. Потребность — около 2 тысяч человек в год. Заместитель губернатора предложил в качестве решения создать интерактивный тренажер, с помощью которого сотрудник поликлиник будут отрабатывать практическое применения всех новых технологий в повседневной работе.
Тренажер будет представлять собой интерактивную модель поликлиники со всеми ее структурными частями — регистратурой, рабочими местами врачей, пунктами выписки больничных листов, рецептов, центрами здоровья, дневными стационарами и т.д. Уже разработан учебный курс, рассчитанный на 20 академических часов.
Владимир Якушев поддержал идею тренажера и предложил создать его на базе ныне реформируемой Тюменской академии мировой экономики, управления и права. «Думаю, что это самое лучшее применение для площадки этого вуза, — отметил Владимир Якушев. — А со временем, на базе интерактивного оборудования можно разработать тренажер и для подготовки других специалистов. Как в сфере здравоохранения, так и в других отраслях».
В пресс-службе губернатора подчеркивают: инновационный подход к решению задач в различных сферах становится визитной карточкой Тюменской области во многих сферах жизни региона. В последнем исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций при содействии Лаборатории региональных политических исследований ВШЭ Тюменская область заняла седьмое место в общем рейтинге эффективности управления в субъектах РФ. Причем эксперты отметили ее как регион, где проводится наиболее успешная политика в сфере здравоохранения.