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Бесплатный интернет раздают в библиотеках

26 ноября 2013, 13:31
В Тюмени холодает, и пользоваться бесплатным городским Wi-Fi на площадях становится все неудобнее. В городском РИО-Центре напоминают, где можно посидеть в Сети с комфортом.

В этом году региональная сеть бесплатного интернета «TyumenFree» остается зимовать без потери скорости, однако встает вопрос о там, как ей пользоваться в холодные будни с комфортом. Можно зайти в ближайшее к точке доступ кафе, а можно посетить пункты коллективного доступа к сети Интернет, где получить возможность пользоваться не только бесплатный Wi-Fi, но и компьютером с картридером (в том числе позволяющим воспользоваться УЭК и получить госуслуги).

Пункты доступа расположены в городских библиотеках, но для их посещения совсем не обязательно заводить читательский билет. Выйти в социальные сети с местных компьютеров, увы, не получится, предупреждают в РИО-Центре, но это можно сделать, подключившись к библиотечному интернету со своего мобильного устройства. Итак, всего таких пунктов в Тюмени насчитывается 11 по следующим адресам:

— ул. Луначарского, 51/3, Центральная городская библиотека;

— ул. Газовиков, 30, Библиотека;

— ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1, Тюменская городская юношеская библиотека;

— ул. Мира, 31/2, Библиотека — филиал № 2;

— ул. Ватутина, 14/1, Библиотека — филиал № 4;

— ул. Одесская, 39/1,Библиотека — филиал № 6;

— ул. Камчатская, 1а, Библиотека — филиал № 7;

— ул. Северная, 2/1, Библиотека — филиал № 8;

— ул. Станционная, 18а/1, Библиотека — филиал № 19;

— ул. Минская, 98/3, Библиотека — филиал № 15;

— ул. Олимпийская 20а, Библиотека — филиал № 16.

В Тюменской области действует 46 подобных пунктов, а так же 85 точек доступа к сети «TyumenFree». Все адреса доступны на сайте «Расширяя горизонты».

Вопросы по регистрации в сети «TyumenFree» можно задать по номеру горячей линии 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.

#Новости#Wi-Fi#Интернет#Дарья#Культура
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