Бесплатный интернет раздают в библиотеках

В этом году региональная сеть бесплатного интернета «TyumenFree» остается зимовать без потери скорости, однако встает вопрос о там, как ей пользоваться в холодные будни с комфортом. Можно зайти в ближайшее к точке доступ кафе, а можно посетить пункты коллективного доступа к сети Интернет, где получить возможность пользоваться не только бесплатный Wi-Fi, но и компьютером с картридером (в том числе позволяющим воспользоваться УЭК и получить госуслуги).
Пункты доступа расположены в городских библиотеках, но для их посещения совсем не обязательно заводить читательский билет. Выйти в социальные сети с местных компьютеров, увы, не получится, предупреждают в РИО-Центре, но это можно сделать, подключившись к библиотечному интернету со своего мобильного устройства. Итак, всего таких пунктов в Тюмени насчитывается 11 по следующим адресам:
— ул. Луначарского, 51/3, Центральная городская библиотека;
— ул. Газовиков, 30, Библиотека;
— ул. Червишевский тракт, 15, корп. 1, Тюменская городская юношеская библиотека;
— ул. Мира, 31/2, Библиотека — филиал № 2;
— ул. Ватутина, 14/1, Библиотека — филиал № 4;
— ул. Одесская, 39/1,Библиотека — филиал № 6;
— ул. Камчатская, 1а, Библиотека — филиал № 7;
— ул. Северная, 2/1, Библиотека — филиал № 8;
— ул. Станционная, 18а/1, Библиотека — филиал № 19;
— ул. Минская, 98/3, Библиотека — филиал № 15;
— ул. Олимпийская 20а, Библиотека — филиал № 16.
В Тюменской области действует 46 подобных пунктов, а так же 85 точек доступа к сети «TyumenFree». Все адреса доступны на сайте «Расширяя горизонты».
Вопросы по регистрации в сети «TyumenFree» можно задать по номеру горячей линии 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.