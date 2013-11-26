Бесплатный интернет раздают в библиотеках

В этом году региональная сеть бесплатного интернета «TyumenFree» остается зимовать без потери скорости, однако встает вопрос о там, как ей пользоваться в холодные будни с комфортом. Можно зайти в ближайшее к точке доступ кафе, а можно посетить пункты коллективного доступа к сети Интернет, где получить возможность пользоваться не только бесплатный Wi-Fi, но и компьютером с картридером (в том числе позволяющим воспользоваться УЭК и получить госуслуги).