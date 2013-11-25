Volkswagen Beetle: Power Flower

Удивительно, но «третий» Beetle в больше степени напоминает по дизайну своего дедушку, нежели New Beetle — первая версия возрожденного «Жука» снаружи напоминала три окружности (колесные арки передней и задней осей, а также словно вычерченную циркулем дугу крыши), но в оригинале крыша была плоской до самой средней стойки, так что аналогичный элемент третьего поколения Beetle кажется отступлением от традиций, а на самом же деле является возвращением к истокам. Да и вообще внешний облик нынешнего «Жука» выбивается из общекорпоративного дизайна Volkswagen — новинка сохранила плавные очертания, фары по-прежнему круглые, разве что в них появились модные нынче светодиоды, а фонари обрели подковообразную форму. Но понять, что за модель перед тобой, можно буквально с первого взгляда. А со второго начинаешь улавливать сходство с культовым спорткаром Porsche 911, что не удивительно — «отец» у таких разных машин был один. Оснасти Beetle опционным спойлером на крышке багажника, закажи дополнительный приборы на центральную консоль, декорируй продольными полосками кузов и вот перед тобой «бэби»-«Порше»! Да и по характеру новый «Жук» стал ближе к 911-му, ведь под добродушной внешностью скрывается настоящий боец — если раньше Flower доминировал над Power, то сейчас все наоборот!