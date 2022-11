Volkswagen Beetle: Power Flower

Но технологии шагали вперед и первое поколение «Жука» оказалось безнадежно устаревшим, однако мода на переосмысление классических моделей, заданная британским MINI и концерном BMW, выпустившим новое прочтение культовой малолитражки, не обошла стороной и Volkswagen — немецкий автогигант в 1998 году поставил на конвейер Volkswagen New Beetle. Стилистически новинка повторяла своего прославленного предшественника, но по духу уже была далека от той народности, что пропагандировал оригинальный «Жук». Став своего рода автомобильной игрушкой, New Beetle продержался на конвейере до 2010 года — машину выпускали сначала в Германии, а потом в Мексике (равно как и первое поколение «Жука»), доступны были кузова в виде трехдверного хэтчбека и кабриолета с мягкой крышей, автомобиль обладал широкой гаммой моторов и коробок передач. Продавался New Beetle и в России, но особой популярности не снискал — машина была дороговатой и не отличалась практичностью, да к тому же носила неофициальный статус «женской»…