Volkswagen Beetle: Power Flower

Еще до начала Второй Мировой войны конструктор Фердинанд Порше по приказу правительства Германии создал прототип народного автомобиля — дешевый, надежный и выносливый, такие требования предъявил Адольф Гитлер к будущей машине, которая должна была стать поистине народной. В итоге производство гражданской версии (на базе «Жука» в военное время создавались различные армейские автомобили) началось лишь после Второй Мировой, но модель мгновенно снискала славу — многократно доработанный Volkswagen Beetle производился во множестве стран мир, на базе «Жука» выпускались коммерческие автомобили, а сам прародитель продержался на конвейере аж до 2003 года и за это время на дороги было выпущено больше 21,5 миллиона моторизованных «насекомых»! «Жук» стал по-настоящему культовым автомобилем, оказавшись одной из самых массовых машин за всю историю автомобилестроения.
Но технологии шагали вперед и первое поколение «Жука» оказалось безнадежно устаревшим, однако мода на переосмысление классических моделей, заданная британским MINI и концерном BMW, выпустившим новое прочтение культовой малолитражки, не обошла стороной и Volkswagen — немецкий автогигант в 1998 году поставил на конвейер Volkswagen New Beetle. Стилистически новинка повторяла своего прославленного предшественника, но по духу уже была далека от той народности, что пропагандировал оригинальный «Жук». Став своего рода автомобильной игрушкой, New Beetle продержался на конвейере до 2010 года — машину выпускали сначала в Германии, а потом в Мексике (равно как и первое поколение «Жука»), доступны были кузова в виде трехдверного хэтчбека и кабриолета с мягкой крышей, автомобиль обладал широкой гаммой моторов и коробок передач. Продавался New Beetle и в России, но особой популярности не снискал — машина была дороговатой и не отличалась практичностью, да к тому же носила неофициальный статус «женской»…
Что касается Flower Power, то за это Volkswagen должен благодарить хиппи — представителя этой субкультуры выбрали Beetle и созданный на его базе фургон Transporter в качестве своего любимого автомобиля, а впоследствии «Жук» превратился в символ движения. Использовать историческое наследие маркетологи марки решили при возрождении модели, наделив New Beetle оригинальным дизайном и оснастив его в базовой комплектации… вазой для цветов, установленной справа от руля! Можно было ожидать чего-то подобного и от Volkswagen Beetle третьего поколения, появившегося в «десятых» годах XXI века, но нет — машина стала более серьезной.
Удивительно, но «третий» Beetle в больше степени напоминает по дизайну своего дедушку, нежели New Beetle — первая версия возрожденного «Жука» снаружи напоминала три окружности (колесные арки передней и задней осей, а также словно вычерченную циркулем дугу крыши), но в оригинале крыша была плоской до самой средней стойки, так что аналогичный элемент третьего поколения Beetle кажется отступлением от традиций, а на самом же деле является возвращением к истокам. Да и вообще внешний облик нынешнего «Жука» выбивается из общекорпоративного дизайна Volkswagen — новинка сохранила плавные очертания, фары по-прежнему круглые, разве что в них появились модные нынче светодиоды, а фонари обрели подковообразную форму. Но понять, что за модель перед тобой, можно буквально с первого взгляда. А со второго начинаешь улавливать сходство с культовым спорткаром Porsche 911, что не удивительно — «отец» у таких разных машин был один. Оснасти Beetle опционным спойлером на крышке багажника, закажи дополнительный приборы на центральную консоль, декорируй продольными полосками кузов и вот перед тобой «бэби»-«Порше»! Да и по характеру новый «Жук» стал ближе к 911-му, ведь под добродушной внешностью скрывается настоящий боец — если раньше Flower доминировал над Power, то сейчас все наоборот!
В России на выбор клиентам представлены три двигателя — все бензиновые, но разного объема и мощности. Базовым является 1.2 TSI мощностью 105 л.с., столь же мощный 1.4 TSI и топовый 1.4 TSI, выдающий уже 160 «лошадок». В качестве вариантов трансмиссии предлагаются шестиступенчатая «механика» и семидиапазонный DSG. А ведь есть еще и дизельные моторы, а также топовый 200-сильный двухлитровый силовой агрегат, но все это не для нас. Тестовый экземпляр был оснащен 105-сильным 1,2-литровым мотором и «автоматом» DSG — базовая, но отнюдь не скучная модификация в комплектации под названием Beetle (есть еще варианты оснащения Design и Sport).
Отдача в 105 «лошадей» кажется скромной, но только не в случае с «Жуком» — автомобиль настолько резвый во всем диапазоне оборотов, настолько хорошо реагирует на нажатие педали газа и настолько удачно трудится в связке с DSG, что по ощущениям под капотом никак не 105-сильный, а как минимум 150-сильный двигатель. Beetle позволяет уверенно ехать на разрешенных скоростях как по трассе, так и в городе, а при необходимости ускориться для обгона делает это весьма охотно. Словом, модели будет одинаково комфортно как в трафике на улицах, так и на просторах вне населенного пункта. «Жук» уверенно разгоняется во всем диапазоне оборотов, трансмиссия выбирает оптимальные моменты для смены передач — ехать одно удовольствие, и нет никакого ощущения недостатка мощности! Вероятно, 160-сильный Volkswagen Beetle будет еще более задорным.
Подвеска «Жука» сочетает в себе завидную цепкость и неожиданную мягкость — траекторию при движении на скорости машина держит великолепно, а энергоемкость позволяет не обращать внимание на мелкие неровности. Конечно, перед крупными дефектами дорожного полотна скорость сбавить придется, да и с асфальта без необходимости лучше не съезжать. Однако клиренс у Beetle почти 14 сантиметров — новинка уверенно преодолевает не сильно разбитые грунтовки, да и по нечищенным от льда и снега дворам движется вполне себе надежно — это ж не кроссовер, чтобы штурмовать бордюры и преодолевать бездорожье. Посетовать можно лишь на некоторую неохоту при смене направлений — если по прямой «Жук» идет с непоколебимостью железнодорожного локомотива, то в повороты «насекомое» приходится заправлять. Но если не видеть в каждом изгибе дороги вираж гоночной трассы, то проблем не возникнет.
Вообще третье поколение Beetle стало более практичным, нежели предшественник. Покатая крышка багажника скрывает 310 литров объема, а под полом отсека хранится полноразмерное запасное колесо. Ну, а если и этого мало, то можно сложить второй ряд сидений и сделать пространство для поклажи еще больше. На втором ряду сидений даже взрослый мужчина ростом под 180 сантиметров сможет сносно перенести короткую поездку, а уж водитель и его спутник и вовсе будут довольны — конфигурацию салона можно определить как «2+2». Кресла и руль обладают широким диапазоном регулировок, крыша находится высоко и не давит на макушку, а об эталонной эргономике «Фольксвагенов» уже давно ходят легенды и Beetle не является исключением — все под рукой, все удобно и при этом не лишено шарма.
Характерный внешний облик оказал свое влияние и на интерьер модели. Да, ушла в прошлое ваза для цветов, ставшая «фишкой» предшественника, зато теперь салон можно украсить вставками на передней панели и руле в цвет кузова, можно заказать атмосферную подсветку салона и аудиосистему премиум-класса Fender Sound, украсить консоль мультимедийным центром с навигацией, а также выбрать спортивные сиденья и отделку кожей вместе с множеством других опций. В этом плане «Жук» ничуть не уступает собратьям по модельному ряду Volkswagen, который славится обилием дополнительного оснащения — в отдельных деталях угадываются элементы от других моделей, но в целом картина получается гармоничная и уникальная. При этом в конструкции новинки используются проверенные технологии, нашедшие свое применение на других моделях немецкого концерна, хотя Bettle не лишен и «своих» конструкторских решений. Главное, что при яркой внешности и интерьере внутри явно царит ощущение качества и надежности — производителям удалось создать в меру игривое настроение в салоне, используя «всефольксвагеновские» элементы и не жертвуя при этом ни надежностью, ни качеством. Уровень оснащения не принесли на заклание дизайну, точно так же как не стали убивать характер модели ради экономии и возможности использовать максимальное количество деталей от имеющихся машин.
С учетом богатого уровня оснащения, современных конструкторских решений, яркой внешности, немалой практичности и богатой истории «Жук» идеально подойдет тем поклонникам марки, кому Golf и Jetta кажутся слишком скучными, а Scirocco слишком агрессивным, но при этом в поисках эмоциональной машины к конкурентам идти не хочется. Схожий по цене с «Гольфом» (цены на Beetle лежат в диапазоне от 720 до 1 020 тысяч рублей) «Жук» легко подарит то, чего так не хватает в суете серых будней — хорошее настроение и улыбки себе и окружающим. Во время теста как автомобилисты, так и пешеходы без устали поднимали большие пальцы вверх и приветствовали восторженными взглядами новинку, презентация которой в Тюмени состоялась 22 ноября.
Конечно, Volkswagen Beetle не так практичен, как Volkswagen Golf и тем более Skoda Octavia, но он куда больше приспособлен к повседневности, нежели MINI или Citroen DS3, так что у третьей генерации «Жука» неплохой потенциал. Это уже не женская автомобильная игрушка, это яркая и удобная машина, способная скрасить обыденность себе и окружающим.
Максим Вершинин