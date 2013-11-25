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В ближайшие годы Землю ждет потепление почти на 4,5 градуса

25 ноября 2013, 13:03
Тенденции глобального потепления продолжают беспокоить ученых. В ходе климатического саммита ООН британские исследователи привели свои расчеты, согласно которым уже в ближайшие годы на нашей планете повысится средняя температура воздуха как минимум на 4.5 градуса по Цельсию.

Главной причиной потепления называется выброс парниковых газов, процесс, который никто из правящих правительств мира так и не собирается сокращать. Было подсчитано, что только уже в 2014 году предельно допустимая норма по уровню выбросов парниковых газов будет превышена на 61 %.

Помимо повышения температуры воздуха фиксируется повышение кислотности океана, масштабные процессы таяния льдов Арктики и Антарктики, способствующие повышению уровня мирового океана.

Эти явления способствуют увеличению числа природных катаклизмов, сила которых становится все больше и катастрофичнее, отмечают ученые, пишет ndependent News.

#Новости#Глобальное потепление#Земля#Женя#Общество
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