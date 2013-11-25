В ближайшие годы Землю ждет потепление почти на 4,5 градуса

Главной причиной потепления называется выброс парниковых газов, процесс, который никто из правящих правительств мира так и не собирается сокращать. Было подсчитано, что только уже в 2014 году предельно допустимая норма по уровню выбросов парниковых газов будет превышена на 61 %.
Помимо повышения температуры воздуха фиксируется повышение кислотности океана, масштабные процессы таяния льдов Арктики и Антарктики, способствующие повышению уровня мирового океана.
Эти явления способствуют увеличению числа природных катаклизмов, сила которых становится все больше и катастрофичнее, отмечают ученые, пишет ndependent News.