Тюменцы — в сотне лучших молодых предпринимателей России

Напомним, что в течение двух лет тюменцы становились победителями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В 2010 году победителями стали директор Тюменского завода полимерных изделий Владимир Кайда и директор детского развивающего центра «Ступеньки» Марина Бакулина. В 2011 году победительницей конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Инновационный бизнес» стала Юлия Денеко (ООО «Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов»).