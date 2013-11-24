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Тюменцы — в сотне лучших молодых предпринимателей России

24 ноября 2013, 13:36
Финал Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2013» состоится в Москве с 24 по 27 ноября в рамках Всероссийского конгресса «Ты — предприниматель».
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Тюмень

Победителями регионального этапа Тюменской области стали Артем Андросов («Сити Шин»), Ксения Афанасьева (детский центр «Остров сокровищ»), Аркадий Богданов («Ями-Ями»), Ирина Иванова («Западно-Сибирский центр бронирования»), Олег Ивлев («Унция»), Андрей Попов («Молочный островок»), Михаил Чуев («Эквилибриум Консьерж»), Максим Юмсунов («Драйв»). Как сообщают в ГАУ ТО «Молодежная биржа труда», они попали в Топ-100 лучших молодых предпринимателей России и были приглашены на федеральный финал конкурса, в котором примут участие представители из 65 регионов страны.

В финале конкурса определят победителей — лучших молодых предпринимателей России 2013 года в номинациях:

  • «Успешный старт»;
  • «Социально — ответственный бизнес»;
  • «Инновационный бизнес»;
  • «Студенческий бизнес»;
  • «Сельское хозяйство»;
  • «Сфера услуг»;
  • «Производство»;
  • «Женское предпринимательство»;
  • «Семейный бизнес»;
  • «Франчайзинг».

Напомним, что в течение двух лет тюменцы становились победителями Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В 2010 году победителями стали директор Тюменского завода полимерных изделий Владимир Кайда и директор детского развивающего центра «Ступеньки» Марина Бакулина. В 2011 году победительницей конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Инновационный бизнес» стала Юлия Денеко (ООО «Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов»).

#Новости#Предприниматель#Россия#Тюмень#Olga#Экономика
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