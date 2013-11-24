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Тюменцы могут внести предложения в работу Госдумы

24 ноября 2013, 11:30
Своими предложениями по законодательной работе Госдумы жители региона могут поделиться с депутатом от Тюменской области, членом фракции «Единая Россия» Эрнестом Валеевым. Во время региональной недели в ноябре он проведет три приема граждан.
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Тюмень

Как сообщает пресс-служба ТРО партии ЕР, тюменцам предоставляется возможность высказать свое мнение о законопроектной работе Государственной Думы, передать свои предложения о необходимости принимать те или иные законы, дать оценку уже принятым законопроектам.

Лучшие предложения будут учтены при рассмотрении законопроектов, а авторы будут приглашены в Государственную Думу, на заседание профильного комитета. Предложения направлять в письменном и электронном виде на факс: 8(3452) 55-62-86 или электронную почту [email protected]

На личный прием к депутату можно прийти 25 ноября с 10 до 13 часов в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, (ул. Водопроводная, д. 36, тел. 45-00-17), а 26 и 28 ноября с 10 до 13 часов — в приемную депутата (ул. Советская, д. 61, каб. 603, тел. 55-60-27).

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