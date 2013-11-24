Тюменцы могут внести предложения в работу Госдумы

На личный прием к депутату можно прийти 25 ноября с 10 до 13 часов в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, (ул. Водопроводная, д. 36, тел. 45-00-17), а 26 и 28 ноября с 10 до 13 часов — в приемную депутата (ул. Советская, д. 61, каб. 603, тел. 55-60-27).