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Приюту «Лучший друг» подарили вагончик

23 ноября 2013, 10:15
Приют для бездомных домашних животных «Лучший друг» получил поддержку Тюменского отделения партии «Гражданская платформа».

Тюменский общественный приют для кошек и собак получил вагончик-бытовку по программе поддержки гражданских инициатив центра развития молодежи «Новый поворот».

Летом этого года участники школы актива «Нового поворота» презентовали и реализовывали собственные социальные проекты. Авторы и участники лучших проектов получали средства на реализацию своих инициатив, а также ценные подарки по итогам конкурса, напоминает пресс-служба партии «Гражданская платформа».

Одним из победителей стал проект Анны Москвиной — руководителя приюта для бездомных животных «Лучший друг». Инициатором поддержки приюта стал учредитель фонда «Поколение будущего» Александр Перминов.

Напомним, сейчас приюту грозит штраф и выселение. Как сообщают защитники животных, обращение о сохранении приюта находится на рассмотрении у мэра города.

#Новости#Приют безнадзорных животных#Анна Москвина#Дарья#Общество
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