Приюту «Лучший друг» подарили вагончик

Летом этого года участники школы актива «Нового поворота» презентовали и реализовывали собственные социальные проекты. Авторы и участники лучших проектов получали средства на реализацию своих инициатив, а также ценные подарки по итогам конкурса, напоминает пресс-служба партии «Гражданская платформа».