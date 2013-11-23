Приюту «Лучший друг» подарили вагончик

Тюменский общественный приют для кошек и собак получил вагончик-бытовку по программе поддержки гражданских инициатив центра развития молодежи «Новый поворот».
Летом этого года участники школы актива «Нового поворота» презентовали и реализовывали собственные социальные проекты. Авторы и участники лучших проектов получали средства на реализацию своих инициатив, а также ценные подарки по итогам конкурса, напоминает пресс-служба партии «Гражданская платформа».
Одним из победителей стал проект Анны Москвиной — руководителя приюта для бездомных животных «Лучший друг». Инициатором поддержки приюта стал учредитель фонда «Поколение будущего» Александр Перминов.
Напомним, сейчас приюту грозит штраф и выселение. Как сообщают защитники животных, обращение о сохранении приюта находится на рассмотрении у мэра города.