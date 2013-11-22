В городе перебои с водой — проблемы на водозаборе

Напомним, такое явление как шуга было зафиксировано вчера утром, к обеду проблема, вроде как, решилась, но вечером она вернулось снова и в концентрированном виде. Как пояснил руководитель пресс-службы «Тюмень водоканала» Иван Камельских, водолазы работали всю ночь. «После часа работ в воде, решетки снова замерзают», — говорит Иван. Сейчас водоканал обратился за помощью к водолазам в МЧС.