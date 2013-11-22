В городе перебои с водой — проблемы на водозаборе

Шуга — это лед на решетках трубопроводов, который затрудняет забор воды. Эта проблема сегодня решается на Метелевском водозаборе.
Напомним, такое явление как шуга было зафиксировано вчера утром, к обеду проблема, вроде как, решилась, но вечером она вернулось снова и в концентрированном виде. Как пояснил руководитель пресс-службы «Тюмень водоканала» Иван Камельских, водолазы работали всю ночь. «После часа работ в воде, решетки снова замерзают», — говорит Иван. Сейчас водоканал обратился за помощью к водолазам в МЧС.
«Сегодня утром, на Метелевскую водоочистную станцию прибыли сотрудники ГИМС МЧС России по Тюменской области и Тюменской областной службы экстренного реагирования. Чтобы не допустить ситуации с понижением давления в городской водопроводной сети и уменьшить образование шуги, у водозабора несет дежурство мотолодка „Обь-3“ и маломерное судно „Спасатель“. В готовности к подводно-техническим работам находится водолазная группа спасателей. При необходимости, они будут чистить решетки трубопроводов от ледяной крошки, которая осложняет процесс водозабора», — сообщили в пресс-службе тюменского МЧС РФ.
В первую очередь, конечно, страдают «от обезвоживания» микрорайоны 1–6, Войновка, Восточные, Тюменские, Червишевский и Московский тракты, Маяк, Дом обороны, Затюменка. Сейчас станция на Метелева работает в ограниченном режиме, выдавая 1200 кубов воды в час. Велижанская станция также включена на полную мощность, выдавая 6 тысяч кубов воды в час (при обычной подаче в 4 тысячи).
«Принято решение ограничить подачу горячей воды до 15.00 часов, чтобы снизить общий объем потребления и увеличить объем холодного водоснабжения в городе», — пояснил Камельских. Таким образом, специалисты теплосетевых компаний отключат ЦТП, а управляющих компаний — бойлеры. Предложение отключить горячую воду и распределить напор на холодное водоснабжение возникло, потому что в некоторых домах насосы автоматически отключаются при понижении объема воды.
«Тюмень Водоканал» бросил все силы на устранение проблемы с водоснабжением в городе: водолазы и техника работают. В дополнение к этому организуется плавучий водопровод до станции первого подъема. «Всей проблемы он не решит, но объем подачи воды увеличит», — сказал представитель водоканала.
«Прогнозировать пока сложно. Такой проблемы мы не видели уже 5 лет. Последний раз шуга была на Метелева в 2008 году», — добавил Иван.
В некоторых школах сегодня сокращенные занятия из-за отсутствия водоснабжения
В социально-значимые учреждения обеспечивается подвоз воды.