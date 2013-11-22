Ребенок сообщил о бомбе в школе № 10

«В настоящее время из центра оперативного управления УМВД России по г. Тюмени незамедлительно направлены все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. В течение нескольких минут периметр школы оцепят. Будет произведена эвакуация всех граждан из здания образовательного учреждения», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.
В ближайшее время сотрудники полиции проведут комплекс специальных мероприятий, направленных на обнаружение возможного взрывного устройства. Также ведется работа по установлению личности звонившего.
Полицейские напоминают гражданам об ответственности за ложное сообщение о террористическом акте. В случае, если «телефонным террористом» оказался ребенок, ответственность, в том числе и материальную, придется нести родителям.