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Ребенок сообщил о бомбе в школе № 10

22 ноября 2013, 14:13
Одному из учеников тюменской школы № 10, которая находится на улице 30 лет Победы, очевидно, надоело учиться. В 13.50 по телефону 02 позвонил ребенок и сказал, что в этом образовательном заведении заложена бомба.
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Тюмень

«В настоящее время из центра оперативного управления УМВД России по г. Тюмени незамедлительно направлены все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. В течение нескольких минут периметр школы оцепят. Будет произведена эвакуация всех граждан из здания образовательного учреждения», — сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени.

В ближайшее время сотрудники полиции проведут комплекс специальных мероприятий, направленных на обнаружение возможного взрывного устройства. Также ведется работа по установлению личности звонившего.

Полицейские напоминают гражданам об ответственности за ложное сообщение о террористическом акте. В случае, если «телефонным террористом» оказался ребенок, ответственность, в том числе и материальную, придется нести родителям.

#Новости#Телефонный терроризм#Тюмень#Таня#Общество
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