Ребенок сообщил о бомбе в школе № 10

Одному из учеников тюменской школы № 10, которая находится на улице 30 лет Победы, очевидно, надоело учиться. В 13.50 по телефону 02 позвонил ребенок и сказал, что в этом образовательном заведении заложена бомба.

Сюжет Тюмень