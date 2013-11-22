Горожанам рекомендуют кипятить воду

Метелевский водозабор входит в стандартный режим работы, вода возвращается в дома горожан. Но с ней нужно быть осторожнее — обязательно кипятить перед использованием в пищу.
Работы на Метелевском водозаборе продолжаются. Представители «Тюмень Водоканала» опасаются, что шуга вернется завтра вновь.
Тем, у кого вода уже появилась, рекомендуется сделать запас живительной влаги на всякий случай.
«До тех пор, пока в городе не установилось бесперебойное водоснабжение, перед использованием горожанам воду нужно обязательно кипятить», — отметил руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских.