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Горожанам рекомендуют кипятить воду

22 ноября 2013, 17:07
Метелевский водозабор входит в стандартный режим работы, вода возвращается в дома горожан. Но с ней нужно быть осторожнее — обязательно кипятить перед использованием в пищу.

Метелевский водозабор входит в стандартный режим работы, вода возвращается в дома горожан. Но с ней нужно быть осторожнее — обязательно кипятить перед использованием в пищу.

Работы на Метелевском водозаборе продолжаются. Представители «Тюмень Водоканала» опасаются, что шуга вернется завтра вновь.

Тем, у кого вода уже появилась, рекомендуется сделать запас живительной влаги на всякий случай.

«До тех пор, пока в городе не установилось бесперебойное водоснабжение, перед использованием горожанам воду нужно обязательно кипятить», — отметил руководитель пресс-службы «Тюмень Водоканала» Иван Камельских.

#Новости#Метелевский водозабор#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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