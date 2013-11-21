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За сломанный ноготь водитель грозила Лоточкину судом

21 ноября 2013, 13:12
Организация дорожного движения, хамское поведение водителей на дорогах и действия сотрудников ГИБДД остаются главными проблемами, которые волнуют тюменцев. Свои жалобы и пожелания они высказывали вчера во время проведения общественной приемной главному инспектору области Геннадию Лоточкину.
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Тюмень

Так, Руслан Владимирович сделал фотоподборку проблем, с которыми сталкиваются пешеходы в центре города. Например, в районе технопарка людям приходится пересекать парковку, чтобы пройти от бульвара до площади Памяти.

Он также обратил внимание на машины, заезжающие на тротуар у офисного здания № 145. Проблема отсутствия ограждения между пешеходной зоной и парковкой до сих пор остается актуальной.

Еще два человека заметили, что после запрета меньше ксенона на дорогах не стало. Та же ситуация с тонировкой. Геннадий Дмитриевич рассказал, что лично борется с такими нарушителями. «Одна женщина, которую я остановил, сломала ноготь, когда снимала тонировку. Грозилась подать на меня в суд за нанесение физического ущерба», — пояснил он посетителям. Также глава ГИБДД сообщил, что «ксенонщики» часто пытаются «тыкать» ему сертификатами, а он выводит их на чистую воду — у многих совпадает номер документа, который водители просто берут из интернета и распечатывают.

Тюменка Олеся Викторовна пришла на прием с личной проблемой. У нее были претензии к сотрудникам полиции, затягивающим разбирательство аварии, в которую она попала вместе с мужем.

Не оставили без внимания горожане и дорожных хамов, тех, кто объезжает пробки по обочинам, по встречке то тут, то там. Всего за час общественную приемную посетили девять человек.

#Новости#Общественная приемная#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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