За сломанный ноготь водитель грозила Лоточкину судом

Так, Руслан Владимирович сделал фотоподборку проблем, с которыми сталкиваются пешеходы в центре города. Например, в районе технопарка людям приходится пересекать парковку, чтобы пройти от бульвара до площади Памяти.
Он также обратил внимание на машины, заезжающие на тротуар у офисного здания № 145. Проблема отсутствия ограждения между пешеходной зоной и парковкой до сих пор остается актуальной.
Еще два человека заметили, что после запрета меньше ксенона на дорогах не стало. Та же ситуация с тонировкой. Геннадий Дмитриевич рассказал, что лично борется с такими нарушителями. «Одна женщина, которую я остановил, сломала ноготь, когда снимала тонировку. Грозилась подать на меня в суд за нанесение физического ущерба», — пояснил он посетителям. Также глава ГИБДД сообщил, что «ксенонщики» часто пытаются «тыкать» ему сертификатами, а он выводит их на чистую воду — у многих совпадает номер документа, который водители просто берут из интернета и распечатывают.
Тюменка Олеся Викторовна пришла на прием с личной проблемой. У нее были претензии к сотрудникам полиции, затягивающим разбирательство аварии, в которую она попала вместе с мужем.
Не оставили без внимания горожане и дорожных хамов, тех, кто объезжает пробки по обочинам, по встречке то тут, то там. Всего за час общественную приемную посетили девять человек.