За сломанный ноготь водитель грозила Лоточкину судом

Еще два человека заметили, что после запрета меньше ксенона на дорогах не стало. Та же ситуация с тонировкой. Геннадий Дмитриевич рассказал, что лично борется с такими нарушителями. «Одна женщина, которую я остановил, сломала ноготь, когда снимала тонировку. Грозилась подать на меня в суд за нанесение физического ущерба», — пояснил он посетителям. Также глава ГИБДД сообщил, что «ксенонщики» часто пытаются «тыкать» ему сертификатами, а он выводит их на чистую воду — у многих совпадает номер документа, который водители просто берут из интернета и распечатывают.