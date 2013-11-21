Тюмень принимает чемпионат мира по гиревому спорту

Как отметил на пресс-конференции президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов, российским спортсменам стоит бояться соперников из Казахстана и Украины. Эти сборные приехали сильнейшим составом. «Команды США, Литвы и Белоруссии тоже привезли сильных спортсменов, от которых можно ждать серьезной и упорной борьбы», — отметил Игорь Солодов.
Главный тренер сборной России Сергей Кириллов убедил присутствующих в том, что конкурентов у российских гиревиков нет: «Наша сборная занимает лидирующее место на мировой арене. Сейчас мы стремимся быть первыми не только в командном, но и в личном зачетах. Тренировочный сбор у нас проходил здесь. На нем спортсмены неплохо подготовились к грядущим состязаниям. Я могу гарантировать, что мои подопечные покажут высокие результаты».
Один из воспитанников Сергея Кириллова Джони Бенидзе (рекордсмен России, Европы и мира) также был на пресс-конференции и рассказал представителям СМИ о том, что целенаправленно готовился к чемпионату мира и здесь, в Тюмени, он попробует поставить новый рекорд.
Отметим, что всего сборную России представляют 36 спортсменов. Четверо из них — представители Тюменской области: Алексей Рябков (63 кг), Максим Шипицын (68 кг), Александр Усольцев (78 кг) и Сергей Любимский (95 кг).
Торжественное открытие чемпионата и первенства мира по гиревому спорту состоится в ЦОП «Тюмень-Дзюдо» сегодня, 21 ноября, в 17.00. Однако сами соревнования начались с 10 утра. В первую очередь сильнейших определят в легкой весовой категории: сначала в двоеборье у мужчин, а затем в рывке у женщин. Отметим, что вход на соревнования бесплатный.
Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть на сайте vfgsto.ru.
Антон Сакерин
Фото АСН «Тюменская арена»