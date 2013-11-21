Тюмень принимает чемпионат мира по гиревому спорту

Главный тренер сборной России Сергей Кириллов убедил присутствующих в том, что конкурентов у российских гиревиков нет: «Наша сборная занимает лидирующее место на мировой арене. Сейчас мы стремимся быть первыми не только в командном, но и в личном зачетах. Тренировочный сбор у нас проходил здесь. На нем спортсмены неплохо подготовились к грядущим состязаниям. Я могу гарантировать, что мои подопечные покажут высокие результаты».