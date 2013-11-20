В Тюмени покажут 12 спектаклей, на которые не нужно покупать билеты

В пятый раз в Тюмени пройдет фестиваль молодежных театров «Живые лица» — с 29 ноября по 1 декабря. Тюменским поклонникам театра покажут 12 концептуальных постановок, отражающих последние веяния в среде молодежных театров.
Спектакли всех жанров — от литературного до пластического, от драматического до музыкального — покажут труппы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Харькова (Украина) и, разумеется, Тюмени.
Наш город представят творческое объединение «Емко», театр ТюмГАСУ «Быть», театр экспрессивного танца «Муар», учебный театр ТГАКиСТ и Экспериментальный шекспировский театр.
Конкурсные показы спектаклей будут идти на протяжении всех трех дней, прерываемые лишь мастер-классами и творческими лабораториями от сильнейших практиков драматического и театрального искусства. Вход на все события фестиваля «Живые лица» по традиции свободный.
Программа V Всероссийского фестиваля молодежных театров «Живые лица»
29 ноября (пятница)
11.00
Открытие фестиваля
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
11.30
«Театр. Акт»
г. Казань
«Однажды мы все будем счастливы»
по пьесе Екатерины Ваcильевой
Номинация — драматический театр
Режиссеры — Родион Сабиров и Ангелина Мигранова
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
13.00
Театральная студия «Быть»
Тюменского государственного архитектурно-строительного университета
г. Тюмень
«Звездный час по местному времени»
по пьесе Георгия Николаева
Номинация — театр малых форм
Режиссер — Артем Васильев
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
15.00
Центр им. Всеволода Мейерхольда
г. Москва
«Однажды мы все будем счастливы»
по пьесе Екатерины Ваcильевой
Номинация — драматический театр
Режиссер — Вячеслав Чеботарь
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
17.00
Экспериментальный Шекспировский театр
г. Тюмень
«Папка»
по пьесе Семена Кирова
Номинация — театр малых форм
Режиссер — Сергей Линдер
4 корпус ТГАКИиСТ, Орджоникидзе, 47
Малый зал
208 ауд.
(количество мест ограничено)
18.00
Учебный театр Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий
г. Тюмень
«Не тревожьте Наташу!»
Номинация — литературный театр
Автор литературно-драматической композиции и режиссер — Дарья Коробейникова
Орджоникидзе, 47
Малый зал
209 ауд. (количество мест ограничено)
10.30
Мастер-класс по актерскому мастерству.
Проводит — Ольга Макутенене (г. Екатеринбург),
руководитель и режиссер театра «Галерка», Лауреат Международных и Всероссийских театральных фестивалей
4 корпус ТГАКИиСТ, Орджоникидзе, 47
204 ауд.
11.30
Мастер-класс по сценической речи.
Проводит — Элеонора Васильева (г. Тюмень),
профессор кафедры режиссуры ТГАКИиСТ,
Лауреат Международных и Всероссийских театральных фестивалей
4 корпус ТГАКИиСТ, Орджоникидзе, 47
204 ауд.
12.30
Мастер-класс по современной драматургии.
Проводит — Елена Ерпылёва (г. Когалым),
драматург, писатель, руководитель и режиссер молодежного театра «Мираж», Лауреат Всероссийских конкурсов по драматургии
4 корпус ТГАКИиСТ, Орджоникидзе, 47
201 ауд.
15.00
Екатеринбургский государственный театральный институт, отделение «Актер театра драмы и кино»,
курс Николая Коляды
г. Екатеринбург
«Март»
по пьесе Ирины Васьковской
Режиссер — Николай Коляда
Вне конкурса
Молодежный театр им. В.С. Загоруйко «Ангажемент»,
Олимпийская, 8а
16.00
Творческая встреча с Николаем Колядой,
драматургом, писателем, сценаристом, режиссером, педагогом, Заслуженным деятелем искусств РФ,
Лауреатом Международной премии им. К. С. Станиславского
Молодежный театр им. В.С. Загоруйко «Ангажемент»,
Олимпийская, 8а
17.00
Екатеринбургский государственный театральный институт, отделение «Актер театра драмы и кино», курс Николая Коляды
г. Екатеринбург
«Старые песни о главном-2»
музыкально-пластический спектакль
Режиссер — Николай Коляда
Молодежный театр им. В.С. Загоруйко «Ангажемент»,
Олимпийская, 8а
20.30
Театр «Манекен»
Южно — Уральского государственного университета
г. Челябинск
«МамаТатаДедаТетка и Я»
по мотивам произведений Боры Чосича
Номинация — драматический театр
Режиссер — Юлия Малышева
Молодежная платформа «Самый центр»
ТГАМЭУП,
красный зал,
30 лет Победы, 102
21.30
22.30
Режиссерская лаборатория
на основе поэмы Данте Алигьери
«Божественная комедия»
Авторы режиссерских эскизов:
«Ад» — Данил Чащин,
руководитель и режиссер театральной студии «На коврике», молодежная платформа «Самый центр» ТГАМЭУП
«Чистилище» — Алла Потриваева,
студентка 4 курса кафедры режиссуры ТГАКИиСТ,
мастерская профессора М.В. Жабровец
«Рай» — Мария Гущина, Виктория Лаптева,
студентки 4 курса кафедры режиссуры ТГАКИиСТ,
мастерская профессора М.В. Жабровец
ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ЛАБОРАТОРИИ
Молодежная платформа «Самый центр»
ТГАМЭУП,
30 лет Победы, 102
(вход ограничен)
1 декабря (воскресенье)
Студия сценического искусства «Ветроном»
г. Тюмень
Моноспектакль «Монохром»
Номинация — пластический театр
Автор пьесы и режиссер — Анастасия Рыбалко
Хореограф и исполнительница — Александра Балецкая
Творческое объединение «Ёмко»
Молодежная, 74 строение 4 (мебельная фабрика)
12.30
Независимый танцпроект Екатерины Жариновой
г. Екатеринбург
Моноспектакль Екатерины
Жариновой «Демоскоп»
Номинация — пластический театр
Режиссер — Екатерина Жаринова
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
13.00
Мастер-класс по пластике.
Проводит — Андрей Ураев (г. Москва),
режиссер, Заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры пластического воспитания Школы-студии МХАТ, действительный член Российской Гильдии режиссеров и педагогов по пластике
Республики, 2
210 ауд.
15.00
Театр экспрессивного танца «Муар»
г. Тюмень
«Крылатая душа»
по мотивам поэзии Марины Цветаевой
Номинация — пластический театр
Режиссер-хореограф — Алена
Фролочкина
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
17.30
Театральный проект Антона Милочкина
г. Санкт-Петербург
«Я, пулемётчик»
по пьесе Юрия Клавдиева
Номинация — драматический театр
Режиссер — Антон Милочкин
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2
20.00
Награждение и закрытие фестиваля
Конц.зал ТГАКИиСТ Республики, 2