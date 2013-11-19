Руководство ГИБДД проводит общественные приемные

— на перекрестке улиц Мельникайте и Республики, на площади у технопарка участников дорожного движения примет начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Геннадий Лоточкин. Прием пройдет 20 ноября с 19 до 20 часов в агитационном автобусе ГИБДД. Прийти на него может каждый житель города — в этом месте большая транспортная развязка и удобная схема для подъезда общественным транспортом.