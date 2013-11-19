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Руководство ГИБДД проводит общественные приемные

19 ноября 2013, 10:53
Для выявления проблемных вопросов в сфере безопасности дорожного движения и деятельности ГИБДД, руководство Госавтоинспекции Тюменской области проведет общественные приемные.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает пресс-служба ведомства, тюменцы смогут пообщаться с главами ГИБДД по следующим адресам:

— на перекрестке улиц Мельникайте и Республики, на площади у технопарка участников дорожного движения примет начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Геннадий Лоточкин. Прием пройдет 20 ноября с 19 до 20 часов в агитационном автобусе ГИБДД. Прийти на него может каждый житель города — в этом месте большая транспортная развязка и удобная схема для подъезда общественным транспортом.

— на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной прием участников дорожного движения 20 ноября с 19 до 20 часов проведет заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Лиханов.

#Новости#Общественная приемная#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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