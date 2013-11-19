Оксфордский словарь объявил «selfie» словом года

Такое решение редакция словаря объяснила резким ростом употребления этого слова, первоначально используемого только посетителями соцсетей. По сравнению с 2012 годом, подсчитали составители Оксфордского словаря, употребление «selfie» выросло на 17 тысяч процентов.
«Selfie» составители словаря определили как «фотография самого себя, как правило, сделанная при помощи смартфона или веб-камеры и размещенная в социальных сетях». Самое раннее упоминание слова «selfie» относится к сентябрю 2002 года, когда это слово было использовано на одном из австралийских интернет-форумов.
В числе других претендентов на звание слова 2013 года по версии Оксфордского словаря были «twerk» («тверкинг» — известный в хип-хоп-культуре танец), «bitcoin» (название виртуальной валюты) и «unlike» («разлайкать»).
Оксфордский словарь считается одним из самых авторитетных изданий английского языка в мире. Словарь издается с 1884 года и регулярно пополняется новыми словами.