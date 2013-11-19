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Оксфордский словарь объявил «selfie» словом года

19 ноября 2013, 15:21
Составители Оксфордского словаря английского языка выбрали словом 2013 года «selfie» (фотоснимок самого себя), сообщает Reuters во вторник, 19 ноября.

Такое решение редакция словаря объяснила резким ростом употребления этого слова, первоначально используемого только посетителями соцсетей. По сравнению с 2012 годом, подсчитали составители Оксфордского словаря, употребление «selfie» выросло на 17 тысяч процентов.

«Selfie» составители словаря определили как «фотография самого себя, как правило, сделанная при помощи смартфона или веб-камеры и размещенная в социальных сетях». Самое раннее упоминание слова «selfie» относится к сентябрю 2002 года, когда это слово было использовано на одном из австралийских интернет-форумов.

В числе других претендентов на звание слова 2013 года по версии Оксфордского словаря были «twerk» («тверкинг» — известный в хип-хоп-культуре танец), «bitcoin» (название виртуальной валюты) и «unlike» («разлайкать»).

Оксфордский словарь считается одним из самых авторитетных изданий английского языка в мире. Словарь издается с 1884 года и регулярно пополняется новыми словами.

#Новости#Интернет#Языки#Ирина#Общество
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