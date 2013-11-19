Оксфордский словарь объявил «selfie» словом года

«Selfie» составители словаря определили как «фотография самого себя, как правило, сделанная при помощи смартфона или веб-камеры и размещенная в социальных сетях». Самое раннее упоминание слова «selfie» относится к сентябрю 2002 года, когда это слово было использовано на одном из австралийских интернет-форумов.