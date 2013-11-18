Анна Москвина раскритиковала «собачий» бюджет

«В 2014 году на отлов и содержание безнадзорных животных заложено более 12 миллионов, то есть миллион в месяц», — заметила Анна и подчеркнула, что, несмотря на такие расходы, проблему бездомных собак не могут решить уже несколько лет. «Указывают ориентировочные коэффициенты, на которые должно уменьшиться число собак. Но количество животных вообще никогда не подсчитывалось, поэтому непонятно, каким образом будет рассчитываться этот коэффициент. В 2013 году плановое значение этого коэффициента — 70, то есть, я так понимаю, к концу текущего года на 70% должно было сократиться количество бездомных животных на улицах Тюмени».