Анна Москвина раскритиковала «собачий» бюджет

На публичных слушаниях по проекту бюджета города Тюмени на 2014 год не обошлось без споров. В частности, с жаркой речью выступила тюменская зоозащитница Анна Москвина. Она уверена: деньги, которые город собирается потратить на борьбу с бездомными животными, будут использованы неэффективно.
«В 2014 году на отлов и содержание безнадзорных животных заложено более 12 миллионов, то есть миллион в месяц», — заметила Анна и подчеркнула, что, несмотря на такие расходы, проблему бездомных собак не могут решить уже несколько лет. «Указывают ориентировочные коэффициенты, на которые должно уменьшиться число собак. Но количество животных вообще никогда не подсчитывалось, поэтому непонятно, каким образом будет рассчитываться этот коэффициент. В 2013 году плановое значение этого коэффициента — 70, то есть, я так понимаю, к концу текущего года на 70% должно было сократиться количество бездомных животных на улицах Тюмени».
«Мы предлагаем прекратить планировать бюджетные траты, которые не имеют под собой научно обоснованной, экономически эффективной, основанной на позитивном опыте городов России и других стран программы», — резюмировала Анна Москвина.
Напомним, тюменские зоозащитники во главе с Анной Москвиной уже достаточно давно пытаются добиться принятия разработанной ими программы мер по регулированию численности домашних животных. Но общего языка с администрацией города найти не удается.
Кроме того, сейчас, как сообщают защитники животных, на рассмотрении у мэра города находится обращение о сохранении в городе общественного приюта «Лучший друг», которому грозит штраф и выселение. Активисты в ожидании ответа властей собирают подписи под петицией о сохранении приюта и готовятся в случае не удовлетворяющего их решения выйти на пикет.