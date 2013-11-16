Польская чемпионка провела мастер-класс по скандинавской ходьбе

— Уже 10 лет. 10 лет тому назад этот вид тоже считался самым новым в Польше. Нас спрашивали, где у нас лыжи, немного смеялись, но нашлись те, кому это интересно. Мы ходили с нашими студентами в лес. Делали упражнения, проводили тренировки. Теперь у нас тоже есть своя группа людей из НИИ, мы занимаемся семь раз в неделю.