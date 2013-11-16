Польская чемпионка провела мастер-класс по скандинавской ходьбе

Каждого объединяло одно — желание как можно быстрее увидеть чемпионку мира по скандинавской ходьбе Катажину Прусек, участницу V Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия формирования здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта». Катажина впервые приехала в Тюмень из Польши.
Помимо спортивной жизни, она ведет активную научную деятельность в качестве доктора педагогических наук, профессора Академии физического воспитания и спорта им. Е. Снядецкого, рассказывают в пресс-службе городского департамента по спорту и молодежной политике. Практически каждый отметил, что Катажина отлично выглядит, держит себя в хорошей физической форме и практически всегда улыбается. Журналисты не рискнули бы спросить у чемпионки про ее возраст, но им помогли инициативные любопытные пенсионерки, участницы мастер-класса. Благодаря непосредственному интересу и интересу жителей Тюмени, все узнали, что Катажине 42 года, и она мать троих детей.
На мастер-класс с чемпионкой мира, который длился почти два часа, собралось около 300 любителей скандинавской ходьбы. По завершении мероприятия тюменцы долго не расходились, кто-то задавал вопросы, кто-то просил сфотографироваться на память.
Оказалось, что гостья неплохо говорит по-русски.
Катаржина, вы в первый раз в Тюмени?
— Да, в Тюмень я приехала в первый раз.
А в России?
— В России — третий, в мае я была в Перми и в октябре в Калининграде, оба раза участвовала в конференциях.
Катажина, а почему вы выбрали скандинавскую ходьбу?
— Потому что здесь самая простая техника. Мы ходим с первого года нашей жизни. Каждый человек, научившись этому движению однажды, делает его каждый день. Бегать не каждый сможет, плавать тоже не каждый сможет. Другие виды спорта более сложные технически, а норвежская (скандинавская) ходьба, я думаю, доступна каждому.
А как давно вы занимаетесь скандинавской ходьбой?
— Уже 10 лет. 10 лет тому назад этот вид тоже считался самым новым в Польше. Нас спрашивали, где у нас лыжи, немного смеялись, но нашлись те, кому это интересно. Мы ходили с нашими студентами в лес. Делали упражнения, проводили тренировки. Теперь у нас тоже есть своя группа людей из НИИ, мы занимаемся семь раз в неделю.
А помимо скандинавской ходьбы есть другие увлечения?
— Я часто хожу на лыжах, плаваю, бегаю, сама для себя. Я уже не спортсмен, и делаю это для укрепления здоровья.
Как вы стали чемпионкой мира? Какой был год?
— Это было в 2009 году, в Австрии. Сперва наши приятели, я и мой муж в первый раз приняли участие в соревнованиях по ходьбе у себя в Польше и получили возможность участвовать в соревнованиях на мировом уровне. Я первой среди женщин преодолела дистанцию чемпионата — 21 километр.
Как вы оцениваете развитие скандинавской ходьбы в Тюмени?
— Я вижу, что люди, которые пришли к нам на мастер-класс, уже занимались этим видом спорта. У них есть техника, но некоторые допускают ошибки. Я думаю, что многие научились технике самостоятельно, без инструктора. Чтобы не делать ошибок, нужен тренер или инструктор, который покажет, как это делать правильно и потом без ошибок можно заниматься этим видом спорта.
Вы — многодетная мама, у вас трое детей, вы — чемпионка мира, очень активный человек, вы — научный сотрудник. Как вам удается все это совмещать?
— Философия нашей жизни — это Бог, который дал мне прекрасную семью, прекрасного мужа, с которым мы делаем все вместе, наших детей, которых мы воспитываем вместе. Так получилось, что мы все делаем вместе. Наш сын уже студент, он хочет стать летчиком. Вторая девочка, ей 16 лет, она пока еще не знает, чем ей заниматься в жизни. А третьей 10 лет, она увлекается скрипкой.
А сами вы музыкой не увлекаетесь?
— Я, к сожалению, нет. (смеется)
Есть у вас какой-то девиз по жизни?
— Да, из Евангелие: «Будь добрым человеком, и это принесет тебе добро».
Спасибо огромное, Катажина!
— Спасибо!