Тюменская семья взяла приз на фестивале династий

Семья Ершовых, Татьяна, Сергей и их дочери — Екатерина и Елизавета, стали обладателями Гран-при в номинации «Генеалогическое древо» (приз они разделили с семьями Гнездиловых — из Германии и Базоркиных — из Ингушетии) и заняли 1 место в номинации «Семейная экономика». Всего в конкурсе приняло участие более 30 семей из 24 субъектов России и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсная программа состояла из 8 номинаций.