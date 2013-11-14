Тюменская семья взяла приз на фестивале династий

Тюменская молодая семья завоевала гран-при пятого международного фестиваля династий «Вера. Надежда. Любовь», который завершился в Москве 11 ноября, сообщает пресс-служба областного центра дополнительного образования детей и молодежи.
Семья Ершовых, Татьяна, Сергей и их дочери — Екатерина и Елизавета, стали обладателями Гран-при в номинации «Генеалогическое древо» (приз они разделили с семьями Гнездиловых — из Германии и Базоркиных — из Ингушетии) и заняли 1 место в номинации «Семейная экономика». Всего в конкурсе приняло участие более 30 семей из 24 субъектов России и 5 стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсная программа состояла из 8 номинаций.
Высоких результатов тюменская семья добилась вместе с Мариной Красильниковой, главным специалистом отдела о работе с молодой семьей центра «Дзержинец» и Корякиным Григорием, главным специалистом отдела по работе с молодой семьей областного центра дополнительного образования детей и молодежи.
После конкурса супруги Ершовы признались: для достижения победы самое главное — вера в себя и свои силы. «Еще в семье мы придерживаемся правила: «не существует слова „я“, есть только „мы“. Поэтому мы все время вместе, все время рядом и всегда помогаем друг другу».
Напомним, чета Ершовых Татьяна и Сергей стали победителями Областного конкурса «Вера. Надежда. Любовь» 8 июля этого года.