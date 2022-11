Маккартни заступился перед Путиным за активистов Greenpeace

45 лет назад — во времена, когда среди англичан было не модно говорить приятные вещи о вашей стране — я написал песню о России для „Белого альбома“. В этой песне была одна из моих любимых строф: „Been away so long I hardly knew the place, gee it’s good to be back home“ („Я здесь так долго не был, что едва узнал это место. Как это здорово, быть снова дома“.)