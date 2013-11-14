Маккартни заступился перед Путиным за активистов Greenpeace

Как я знаю, Вы уже и сами согласились с тем, что они не пираты — отлично, с этим теперь согласны все. Но важно понимать: они ведь не считают, что они над законом. Они готовы отвечать за то, что сделали. Так нельзя ли из этой ситуации найти выход, который пойдет на пользу всем?