Маккартни заступился перед Путиным за активистов Greenpeace

«Привет из Японии!
Ниже — мое письмо Владимиру Путину, на которое он до сих пор не ответил. А российский посол лишь любезно заметил, что ситуация вокруг арестованных активистов Гринпис «должным образом не освещается в мировых СМИ».
Было бы здорово исправить эту досадную ошибку — и чтобы активисты встречали Рождество дома, со своими семьями. Мы живем этой надеждой.
Пол Маккартни
14 октября 2013
«Уважаемый Владимир,
Я надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии. Более десяти лет назад я выступал на Красной площади, но я до сих пор часто думаю о России и русских людях.
Я пишу Вам, чтобы просить за 28 активистов Гринпис и двух журналистов, задержанных в Мурманске. Надеюсь, Вы не будете против, если я подниму эту тему.
Мои русские друзья рассказывают мне, что активистов в некоторых кругах выставляют врагами России, выполняющими „заказ“ западных правительств, а также людьми, угрожающими безопасности тех, кто работал на платформе „Приразломная“ в Арктике.
Я пишу Вам, чтобы заверить, что Гринпис, который знаю я, это, конечно, никакая не антироссийская организация. Они постоянно раздражают власти то одной, то другой страны! Но они никогда не берут денег ни у правительств, ни у корпораций.
Кроме того, это абсолютно мирные ребята. Основываясь на моем личном опыте, могу сказать, что НЕнасилие — это главное, что определяет их деятельность.
Как я знаю, Вы уже и сами согласились с тем, что они не пираты — отлично, с этим теперь согласны все. Но важно понимать: они ведь не считают, что они над законом. Они готовы отвечать за то, что сделали. Так нельзя ли из этой ситуации найти выход, который пойдет на пользу всем?
Владимир, миллионы людей в десятках стран были бы чрезвычайно Вам благодарны, если бы Вы вмешались, чтобы положить этому делу конец. Конечно, я понимаю, что судебная власть и власть президента в России — разделены. Тем не менее, пожалуйста, не могли бы использовать все свое влияние, каким бы оно ни было, для того чтобы воссоединить задержанных с их семьями?
45 лет назад — во времена, когда среди англичан было не модно говорить приятные вещи о вашей стране — я написал песню о России для „Белого альбома“. В этой песне была одна из моих любимых строф: „Been away so long I hardly knew the place, gee it’s good to be back home“ („Я здесь так долго не был, что едва узнал это место. Как это здорово, быть снова дома“.)
Вы не могли бы сделать эту строчку былью для узников Гринпис?
Я надеюсь, когда наши графики это позволят, мы снова сможет встретиться в Москве.
Искренне Ваш,
Пол Маккартни»
Перевод Аллы Максимовой / «Эхо Москвы»