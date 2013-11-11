Мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы — от чемпионки мира

Мастер-класс пройдет в рамках всероссийской научно-практической конференции и будет состоять из двух частей. Первая (практическая) часть соберет всех любителей скандинавской ходьбы нашего города на лыжной базе с 11.00 до 13.00, вторая (методическая) часть будет проведена для спортивных организаторов и инструкторов в СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109/1).
Напомним, что скандинавская ходьба заняла достойное место в жизни тюменцев. В настоящее время это направление активно развивается в рамках организации физкультурной работы по месту жительства. В группах со спорторганизаторами бесплатно систематически занимаются около 350 человек.
«Интерес к этому виду деятельности настолько высок, что не так давно в Тюмени прошел первый фестиваль по скандинавской ходьбе. Привлечение известных спортсменов международного уровня позволит усилить интерес к этому направлению со стороны жителей, поможет повысить профессиональный уровень местных спорторганизаторов и, как следствие этого, поспособствует организации новых мест для проведения бесплатных занятий по скандинавской ходьбе», — отметили в тюменском городском многопрофильном центре.