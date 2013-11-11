nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы — от чемпионки мира

11 ноября 2013, 16:37
Чемпионка мира по скандинавской ходьбе Катаржина Прусик проведет мастер-класс для тюменских любителей пеших прогулок с лыжными палками. Гостья из Польши встретится со спортивными горожанами 15 ноября в 11.00 в сквере «Затюменский» на территории лыжной базы спортшколы № 2 (ул. Барнаульская 17/2).
Сюжет
Тюмень

Мастер-класс пройдет в рамках всероссийской научно-практической конференции и будет состоять из двух частей. Первая (практическая) часть соберет всех любителей скандинавской ходьбы нашего города на лыжной базе с 11.00 до 13.00, вторая (методическая) часть будет проведена для спортивных организаторов и инструкторов в СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109/1).

Напомним, что скандинавская ходьба заняла достойное место в жизни тюменцев. В настоящее время это направление активно развивается в рамках организации физкультурной работы по месту жительства. В группах со спорторганизаторами бесплатно систематически занимаются около 350 человек.

«Интерес к этому виду деятельности настолько высок, что не так давно в Тюмени прошел первый фестиваль по скандинавской ходьбе. Привлечение известных спортсменов международного уровня позволит усилить интерес к этому направлению со стороны жителей, поможет повысить профессиональный уровень местных спорторганизаторов и, как следствие этого, поспособствует организации новых мест для проведения бесплатных занятий по скандинавской ходьбе», — отметили в тюменском городском многопрофильном центре.

#Новости#Тюмень#Скандинавская ходьба#Таня#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25