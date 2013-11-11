Мастер-класс для любителей скандинавской ходьбы — от чемпионки мира

«Интерес к этому виду деятельности настолько высок, что не так давно в Тюмени прошел первый фестиваль по скандинавской ходьбе. Привлечение известных спортсменов международного уровня позволит усилить интерес к этому направлению со стороны жителей, поможет повысить профессиональный уровень местных спорторганизаторов и, как следствие этого, поспособствует организации новых мест для проведения бесплатных занятий по скандинавской ходьбе», — отметили в тюменском городском многопрофильном центре.