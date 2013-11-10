Олимпийский факел вынесли в открытый космос

Котов и Рязанский будут около часа позировать с факелом коллегам, которые должны фотографировать их через иллюминаторы. После этого они вернут факел на станцию, а сами продолжат работу в открытом космосе, так как фотосессией их задачи на 9 ноября не ограничиваются.