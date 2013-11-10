Олимпийский факел вынесли в открытый космос

Как отмечает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами, космонавты провели первую в истории передачу олимпийского факела в открытом космосе. Со станции факел вынес Котов, а чуть позже его принял Рязанский.
Котов и Рязанский будут около часа позировать с факелом коллегам, которые должны фотографировать их через иллюминаторы. После этого они вернут факел на станцию, а сами продолжат работу в открытом космосе, так как фотосессией их задачи на 9 ноября не ограничиваются.
Побывавший в космосе факел вернется на землю 11 ноября вместе с предыдущей вахтой МКС. После приземления в Казахстане нынешний командир станции Федор Юрчихин должен доставить его в Москву. Ожидается, что именно побывавшим в космосе факелом в конце эстафеты будет поджигаться чаша олимпийского огня в Сочи.
Олимпийская эстафета началась в Греции 29 сентября, а 7 октября огонь доставили в Москву. В ходе эстафеты по России его планируют пронести по трем тысячам населенных пунктов, а также поднять на Эльбрус и опустить на дно Байкала. Завершится эстафета 7 февраля 2014 года. В этот день в Сочи официально откроются зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 23 февраля.
Кадр: трансляция на сайте NASA