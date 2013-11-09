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В Тюменском микрорайоне открылся «Антей»

9 ноября 2013, 12:08
Теперь у жителей микрорайонов появилась возможность тренироваться в профессиональном клубе. Торжественное открытие центра «Антей» на улице Станислава Карнацевича состоялось 8 ноября.

Открывали «Антей» заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира и России Наталья Проскурякова, Президент Тюменского атлетического клуба «Антей» Евгений Колтун и директор департамента по спорту и молодежной политики Евгений Хромин.

В видеосюжете можно рассмотреть, какое современное оборудование размещено в спортивном центре, и какие возможности оно открывает.

«Тренерский состав в основном, женский, так как „Антей“ специализируется, в основном, на женских видах спорта — фитнесе, бодифитнесе и т.д.», — сказала тренер Светлана.

Как сообщили в пресс-службе городского многопрофильного центра, в новом клубе «Антей» созданы максимально комфортные условия как для платных, так и для бесплатных занятий. Трехэтажное здание с тремя большими комфортными залами — тренажерным, кардиозоной и залом групповых программ — может вмещать на тренировках до 100 человек одновременно.

В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru известная тюменская спортсменка Элина Гоок, которой предстоит управлять работой филиала, рассказала, что на тренировки в новый «Антей» могут приходить все желающие — независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. «Главное — приходить заниматься с хорошим настроением», — отмечает Элина. По ее словам, в новом клубе есть также возможности для индивидуальных тренировок — тренерский состав тот же, что и в клубе на 50 лет Октября.

Отметим, что школьникам и пенсионерам предлагают приобщиться к спорту по сниженным ценам или и вовсе посещать бесплатные занятия в рамках социального проекта.

Фото Владимира Ракитина

Видео Сергея Шарапова

#Новости#Бодифитнес#Спортивные центры#Спорт#Фитнес#Женя
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