В Тюменском микрорайоне открылся «Антей»

В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru известная тюменская спортсменка Элина Гоок, которой предстоит управлять работой филиала, рассказала, что на тренировки в новый «Антей» могут приходить все желающие — независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. «Главное — приходить заниматься с хорошим настроением», — отмечает Элина. По ее словам, в новом клубе есть также возможности для индивидуальных тренировок — тренерский состав тот же, что и в клубе на 50 лет Октября.