В Тюменском микрорайоне открылся «Антей»

Открывали «Антей» заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира и России Наталья Проскурякова, Президент Тюменского атлетического клуба «Антей» Евгений Колтун и директор департамента по спорту и молодежной политики Евгений Хромин.
В видеосюжете можно рассмотреть, какое современное оборудование размещено в спортивном центре, и какие возможности оно открывает.
«Тренерский состав в основном, женский, так как „Антей“ специализируется, в основном, на женских видах спорта — фитнесе, бодифитнесе и т.д.», — сказала тренер Светлана.
Как сообщили в пресс-службе городского многопрофильного центра, в новом клубе «Антей» созданы максимально комфортные условия как для платных, так и для бесплатных занятий. Трехэтажное здание с тремя большими комфортными залами — тренажерным, кардиозоной и залом групповых программ — может вмещать на тренировках до 100 человек одновременно.
В разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru известная тюменская спортсменка Элина Гоок, которой предстоит управлять работой филиала, рассказала, что на тренировки в новый «Антей» могут приходить все желающие — независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. «Главное — приходить заниматься с хорошим настроением», — отмечает Элина. По ее словам, в новом клубе есть также возможности для индивидуальных тренировок — тренерский состав тот же, что и в клубе на 50 лет Октября.
Отметим, что школьникам и пенсионерам предлагают приобщиться к спорту по сниженным ценам или и вовсе посещать бесплатные занятия в рамках социального проекта.
Фото Владимира Ракитина
Видео Сергея Шарапова