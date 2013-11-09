Памятник ликвидаторам радиационных аварий открыли в Тюмени

«1420 жителей Тюменской области принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сто семьдесят них удостоены правительственных наград, 147 ликвидаторов стали инвалидами. Триста пятьдесят семь человек уже ушли из жизни, оставив о себе героическую память», — напомнили в ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области.