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Памятник ликвидаторам радиационных аварий открыли в Тюмени

9 ноября 2013, 15:39
Сегодня в полдень в Тюмени в сквере Мужества, на пересечении улиц Республики и Минской, состоялась торжественная церемония открытия памятника «Тюменцам — ликвидаторам радиационных аварий и катастроф».

На церемонии присутствовали ветераны-ликвидаторы аварий, родные и близкие людей, отдавших свои жизни ради других. Собравшихся поприветствовали представители власти, начальник главного управления МЧС России по Тюменской области генерал-майор внутренней службы Юрий Алёхин.

«1420 жителей Тюменской области принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сто семьдесят них удостоены правительственных наград, 147 ликвидаторов стали инвалидами. Триста пятьдесят семь человек уже ушли из жизни, оставив о себе героическую память», — напомнили в ветеранской организации пожарных и спасателей Тюменской области.

#Новости#ГУ МЧС по Тюменской области#Дарья#Общество
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