Александр Емельяненко: Я покажу красивый бой

Как рассказали NashGood.ru организаторы турнира, завтра, 8 ноября, они отправляются в Москву, чтобы заключить договор о бое Александра Емельяненко с Эриком Приндлом. После этого Емельяненко приедет в Тюмень, чтобы в течение полутора месяцев готовиться здесь к сражению, тренируясь в спортзале Федерации ММА.