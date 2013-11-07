Александр Емельяненко: Я покажу красивый бой

Как рассказали NashGood.ru организаторы турнира, завтра, 8 ноября, они отправляются в Москву, чтобы заключить договор о бое Александра Емельяненко с Эриком Приндлом. После этого Емельяненко приедет в Тюмень, чтобы в течение полутора месяцев готовиться здесь к сражению, тренируясь в спортзале Федерации ММА.
Пока же известный спортсмен лично призывал горожан прийти поддержать его.
Сражение Емельяненко и Приндла станет финальным аккордом международного турнира по смешанным единоборствам, поединки в рамках которого состоятся в Центре Дзюдо 22 декабря. Запланировано участие тюменцев Никоса Самедова, Павла Гордеева, Романа Мухамедшина, Алексея Кунченко, а также гостей из других российских городов: Кургана, Новосибирска, Старого Оскола, Сургута, Волгограда, Санкт-Петербурга. Конечно, приедут и бойцы из-за границы: из Азербайджана, Сербии, Хорватии, Канады, США, Африки.
Продажу билетов планируют начать через несколько дней. ориентировочная стоимость — от 2 до 8 тысяч рублей.