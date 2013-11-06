В Тюмень с мастер-классом приедет Даниэль Кормье

Чемпион гран-при тяжеловесов Strikeforce Даниэль Кормье в декабре даст мастер-класс по смешанному боевому единоборству для тюменских спортсменов.
Даниэль Кормье — 34-летний американец, выступающий в в смешанных единоборствах и являющийся кандидатом на титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. На его счету, по данным портала Sherdog, 13 побед и ни одного поражения.
Мастер-класс бойца в Тюмени организует областная федерация смешанных единоборств.
Поучиться у известного американца можно будет в Центре Дзюдо (ул. В. Гнаровской, 1) 21 декабря. Начало — в 18:00. Стоимость билетов — 3000 рублей. Справки по телефонам 8-904-495-00-62 и 8-904-495-17-54.