Дело нерадивого врача из роддома № 3 направлено в суд

В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что сейчас сложно точно сказать, какое наказание назначит суд Елен Мерабишвили в случае, если признает ее виновной. Уголовное дело возбуждено по двум состава преступления, при этом ч.2 ст. 293 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, а ч.1 ст. 238 УК РФ подразумевает наказание в виде штрафа в пользу государства, обязательных работ или ограничения свободы. В прокуратуре также напомнили, что в Тюменской области уже были прецеденты, когда врачей акушеров-гинекологов признавали виновными по различным статьям Уголовного кодекса. Так, например, в Ишиме была осуждена 57-летняя Валентина Гашкова, по вине которой не только погиб еще не родившийся ребенок, но и женщина лишилась возможности иметь детей.