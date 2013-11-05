Дело нерадивого врача из роддома № 3 направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело в отношении акушера-гинеколога роддома № 3, по вине которой в сентябре 2011 года умерла новорожденная дочь тюменки Лианы Мадьяровой. 45-летняя Елена Мерабишвили обвиняется по ч.2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).
«29 августа 2011 года в отделение патологии беременных роддома № 3 для родов была госпитализирована 27-летняя тюменка, у которой первые роды прошли с помощью операции „кесарево сечение“. Женщина полагала, что и вторые роды тоже будут через „кесарево сечение“. Однако в лечебном учреждении рассудили иначе — пациентка должна попытаться родить сама. В ночь с 31 августа на 1 сентября у беременной начались схватки, но медицинская помощь ей не была оказана. Из-за отсутствия контроля Мерабишвили за работой подчиненной акушерки, та не сообщила ей о жалобах пациентки.
1 сентября при утреннем обходе женщина рассказала Мерабишвили об отсутствии шевеления плода. Врач, не назначив дополнительные методы исследования с целью выявления патологического изменения состояния плода, по окончании смены ушла домой. Заступившая же на дежурство врач диагностировала дистресс плода, и роженицу в экстренном порядке „прокесарили“. Однако спасти новорожденную девочку не удалось», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Тюменской области.
За обезличенной информацией на сайте ведомства — трагическая история Лианы Мадьяровой. В мае этого года тюменка, обратилась в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru, чтобы привлечь внимание общественности к своему горю. Если бы не халатность врачей, ее дочери Элине исполнилось бы уже два года. То, что рассказывает Лиана о своем пребывании в роддоме № 3, заставляет ужаснуться. Врачи корили в гибели девочки саму Лиану, а главврач и ее заместитель на вопросы несчастных родителей отвечали: «Мы не боги! Мы не смогли ничего сделать, это не наша вина».
Напомним, что ранее по делу проводилось три экспертизы. Результаты первых двух противоречили друг другу, и возникла необходимость в третьем мнении. Специалисты из Кирова встали на сторону Лианы Мадьяровой, сделав вывод о вине врача.
Прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Калининский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.
В пресс-службе облпрокуратуры отметили, что сейчас сложно точно сказать, какое наказание назначит суд Елен Мерабишвили в случае, если признает ее виновной. Уголовное дело возбуждено по двум состава преступления, при этом ч.2 ст. 293 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, а ч.1 ст. 238 УК РФ подразумевает наказание в виде штрафа в пользу государства, обязательных работ или ограничения свободы. В прокуратуре также напомнили, что в Тюменской области уже были прецеденты, когда врачей акушеров-гинекологов признавали виновными по различным статьям Уголовного кодекса. Так, например, в Ишиме была осуждена 57-летняя Валентина Гашкова, по вине которой не только погиб еще не родившийся ребенок, но и женщина лишилась возможности иметь детей.