Исследователь Галина Хизриева — об исламистах в Тюменской области

Я не на допросе и не обязана называть имена, пароли, явки, но знаю, что подобное есть в Ханты-Мансийском автономном округе, в Нижнем Новгороде, Казани, в Дагестане, Ингушетии. Это продуманная стратегия. Она вытекает из идеологем, которые у исламистов есть на каждый случай. Их „русская“ идеологема: нефть принадлежит мусульманам во всем мире, это „особая милость Всевышнего“ к мусульманам. У иудеев нефти нет? „Это им наказание. Бог их не любит, Бог любит нас. Всюду, где есть мусульмане, есть нефть“. Нефть — мусульманский продукт, верят ваххабиты. А русские ислам подавили, хотя Казань, Тюмень, Урал и далее Сибирь — это Сибирское ханство. Чечня и Апшерон, по их понятиям, вполне сюда примыкают. Эту веру в исключительность неких „мусульман“ десятилетиями взращивают США и Великобритания. Сначала через правозащитные организации, сегодня через людей „Аль-Каиды“, которые, кстати, в том числе сенаторы и конгрессмены США, парламентарии Великобритании. Сенаторскую кампанию Хиллари Клинтон отчасти финансировали ихваны».