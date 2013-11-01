Что можно найти в «Пятом углу»?

Так за что же все-таки платят посетители? В стоимость минут кроме неограниченного количества чая, кофе и сладостей, входит интернет (в заведении есть wi-fi), возможность поработать на стационарном компьютере (он один, но под документ можно взять планшетники), ксерокопирование / сканирование/ распечатка (в разумных пределах, конечно; если вы будете распечатывать более 30 страниц, то вас наверняка попросят доплатить), зарядка сотового телефона (здесь есть зарядные устройства для всех мобильных телефонов), игра в Dendy, Sega, PS3 и настольные игры, чтение книг и журналов (журналов немного, но есть классика и достаточно хорошая бизнес-библиотека).
Кроме того, по вечерам здесь организуют различные мероприятия образовательного и развлекательного характера. Например, на этой неделе с 4 по 11 ноября «Пятый угол» предлагает посетителям следующее события:
Понедельник — просмотр документального фильма Сергея Ермолаева «Тура» (с присутствием самого режиссера).
Вторник — психологическая игра «Мафия» (проводится по классическим правилам).
Среда — восточные настольные игры: го и риичи-маджонг.
Четверг — изучение испанского языка (преподает студент из Колумбии) и Pecha Kucha — стремительно набирающая популярность практика коротких презентаций на любые темы, своего рода интеллект-встреча, где затрагивается широкий круг вопросов.
Пятница и суббота — дни настольных игр. Их в заведении порядка 50: от простых до сложных, которые длятся часами и требуют помощи мастера (например, «Денежный поток» проводится при наборе группы). Веселые и активные, спокойные и стратегические, для двух человек и для большой компании — не пугайтесь, вам обязательно помогут выбрать подходящую игру, при необходимости объяснят правила.
Воскресенье — клуб публичных выступлений «Цицерон» (полезно для тех, кто хочет добавить себе уверенности и научиться свободно общаться с аудиторий) и дегустация чаеподобных напитков (масала, иван-чай, матэ).
Фишки «Пятого угла»
Если хотите сделать доброе дело, то можете купить «свободные минуты» для следующих посетителей (очень похоже на «подвешенный кофе», только с той разницей, что здесь вы можете выставлять небольшие условия будущему обладателю этих минут). Если у вас не хватает денег и вы готовы выполнить условие — примите в дар «свободные минуты».
Если вы находитесь в «Пятом углу» уже 5,5 часов, то можете не спешить уходить, потому что максимальный лимит в день — 450 руб. и ваше дальнейшее пребывание в тайм-кафе на этот день бесплатно. А если вам здесь понравится и вы надумаете заглядывать сюда часто, то будет выгоднее купить абонемент, чем платить поминутно каждый раз.
Если зарядки к вашему сотовому не окажется, то вам предоставят бесплатный час в кафе.
Если вам нравится эспрессо и в душе вы гениальный физик-экспериментатор, то попросите сварить кофе в сифоне. Увидите всё сами — будет очень эффектно.
Если любите капучино и у вас есть воображение, то можно попросить, чтоб вам на нем нарисовали что-нибудь молочной пенкой. Не факт, что получите тот рисунок, который заказывали, но хорошее настроение и вкусный кофе гарантирован.
Если организуете и проводите мероприятие, то вам посещение тайм-кафе в этот день будет бесплатно.
Если хотите посмотреть фильм на большом экране, то можете принести его с собой, здесь есть проектор, единственное — смотреть фильм будет лучше днем в будни, когда народу не так много.
Следите за новостями «Пятого угла» в контакте, периодически проводятся акции, когда, сделав перепост, можно что-нибудь выиграть, например, картину на холсте или плюшевого кота ручной работы.
«Пятый угол» можно найти на ул. Республики, 5а