Что можно найти в «Пятом углу»?

Так за что же все-таки платят посетители? В стоимость минут кроме неограниченного количества чая, кофе и сладостей, входит интернет (в заведении есть wi-fi), возможность поработать на стационарном компьютере (он один, но под документ можно взять планшетники), ксерокопирование / сканирование/ распечатка (в разумных пределах, конечно; если вы будете распечатывать более 30 страниц, то вас наверняка попросят доплатить), зарядка сотового телефона (здесь есть зарядные устройства для всех мобильных телефонов), игра в Dendy, Sega, PS3 и настольные игры, чтение книг и журналов (журналов немного, но есть классика и достаточно хорошая бизнес-библиотека).