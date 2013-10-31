Фанатов «Зенита» задержали за хулиганство: они ломали сиденья и жгли петарды

Матч между ФК «Тюмень» и командой «Зенит» из Санкт-Петербурга прошел без серьезных нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. Настроение тюменским зрителям — и полиция этого не отрицает — подпортило лишь неспортивное поведение некоторых фанатов «Зенита».
О том, что вечером 30 октября на стадионе «Геолог» будут усилены меры безопасности, сотрудники полиции предупредили заранее, попросив болельщиков отнестись к этому с пониманием и соблюдать определенные правила. За жизнь и здоровье 13 тысяч человек, разместившихся на трибунах стадиона, отвечали более 700 сотрудников полиции, а также военнослужащие внутренних войск и курсанты ТВВИКУ.
Перед началом игры сотрудники правоохранительных органов организовывали пропускной режим и регулировали движение на подъездах к стадиону. Кроме того, полицейские в два этапа проводили досмотр болельщиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, зрители попытались пронести на трибуны множество запрещенных предметов. Сотрудники полиции изъяли более 100 литров алкоголя и другие напитки в стеклянной таре, 130 петард и других пиротехнических изделий, 47 файеров. Не попали на матч владельцы шести колюще-режущих предметов (два ножа, шило, три заточки) и одного травматического пистолета.
Кроме того, сотрудники не пускали на стадион тюменцев, намеревавшихся попасть на матч без билета. В итоге порядка 3 тысяч потенциальных «зайцев» смотрели игру из-за забора. Впрочем, по данным полиции, они вели себя мирно и общественный порядок не нарушали.
Чего нельзя сказать о фанатах «Зенита». Из 800 болельщиков питерского клуба 30 человек намеревались пройти на игру в состоянии алкогольного опьянения. А еще 20 фанатов — вполне трезвых — устроили скандал в конце матча. Пользователи интернет-портала Nashgorod.ru пишут на форуме о том, что болельщики сине-бело-голубых ломали сиденья на трибунах и бросали их на поле, поджигали петарды.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию о неспортивном поведении некоторых фанатов «Зенита». Там рассказали, что 20 человек было задержано и привлечено к административной ответственности за хулиганские выходки на 76 минуте матча. При этом, отметили в полиции, тюменские болельщики не поддались на провокацию и вели себя достойно на протяжении всего матча. Когда фанаты питерцев начали скандалить, тюменцы не отреагировали в ответ, игру останавливать не пришлось.
«Полиция благодарна тюменским болельщикам за выдержку и культурное поведение, а также за то, что они с пониманием отнеслись к тем мерам безопасности, которые были предприняты сотрудниками правоохранительных органов», — добавили в пресс-службе областного управления МВД.
Отметим, что при этом было бы несправедливо безапелляционно обвинять в бескультурье культурную столицу России. По данным пресс-службы ФК «Тюмень», среди болельщиков «Зенита», покупавших билеты по предоставленным клубом спискам было немало жителей разных городов УрФО.