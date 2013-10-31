Фанатов «Зенита» задержали за хулиганство: они ломали сиденья и жгли петарды

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили информацию о неспортивном поведении некоторых фанатов «Зенита». Там рассказали, что 20 человек было задержано и привлечено к административной ответственности за хулиганские выходки на 76 минуте матча. При этом, отметили в полиции, тюменские болельщики не поддались на провокацию и вели себя достойно на протяжении всего матча. Когда фанаты питерцев начали скандалить, тюменцы не отреагировали в ответ, игру останавливать не пришлось.