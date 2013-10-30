Емельяненко приедет в Тюмень, но биться будет не с Монсоном

Как пояснила NashGorod.ru директор областной федерации смешанных единоборств Елена Мухамедшина, Монсона решили не приглашать в Тюмень из-за его плохой физической формы. «Когда в августе Монсон приезжал в Тюмень, мы очень подружились. Но этому спортсмену уже за 40, у него проблемы со здоровьем, болит спина. Сталкивать его с молодым здоровым Емельяненко просто бесчеловечно. Для того, чтобы бой был не „показательным“, чтобы сохранялась реальная интрига, была борьба на равных, наш промоутер в США нашел Емельяненко другого соперника».