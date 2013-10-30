Емельяненко приедет в Тюмень, но биться будет не с Монсоном

22 декабря в Тюмени состоится бой с участием звезды миксфайта Александра Емельяненко. Правда, несмотря на то, что летом много говорили о предстоящем бое-реванше с Джеффом Монсоном, соперник у российского бойца будет другой — Эрик Приндл.
Как пояснила NashGorod.ru директор областной федерации смешанных единоборств Елена Мухамедшина, Монсона решили не приглашать в Тюмень из-за его плохой физической формы. «Когда в августе Монсон приезжал в Тюмень, мы очень подружились. Но этому спортсмену уже за 40, у него проблемы со здоровьем, болит спина. Сталкивать его с молодым здоровым Емельяненко просто бесчеловечно. Для того, чтобы бой был не „показательным“, чтобы сохранялась реальная интрига, была борьба на равных, наш промоутер в США нашел Емельяненко другого соперника».
Так что зимой в Тюмени в рамках международного турнира по ММА Александр Емельяненко выйдет против Эрика Приндла (Eric Prindle) по прозвищу «Американский солдат». Эрик, как и Александр, сражается в весовой категории свыше 93 килограмм: его вес — 120 килограммов, рост — 196 сантиметров, возраст — 37 лет.
Ранее пресса сообщила о том, что соперником Александра будет другой американец — Тони Джонс, но, как пояснили в тюменской федерации смешанных единоборств, это был рабочий вариант. Сейчас с Приндлом уже подписан контракт.