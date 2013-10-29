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Любителей бесплатного Wi-Fi уже сто тысяч

29 октября 2013, 17:12
26 октября в сети TyumenFree зарегистрировался стотысячный пользователь, сообщают в пресс-службе Информационно-образовательного центра.

26 октября в сети TyumenFree зарегистрировался стотысячный пользователь, сообщают в пресс-службе Информационно-образовательного центра.

В информационно-образовательном центре рассказывают о том, как изменилась работа сети осенью: с приходом холодов в парках и скверах города стало гораздо меньше любителей бесплатного Wi-Fi, но благодаря учебному году наполнились университеты, спортивные комплексы, а также площадки рядом с ними. В итоге количество новых пользователей TyumenFree сократилось в октябре всего лишь на 30% по сравнению с рекордом августа. Благодаря этому было принято решение не снижать скорость на зиму, как в прошлом году. В сентябре ее максимальное значение достигало 228,78 Мбит/с, а за прошедшие сутки — 123,54 Мбит/с.

Напомним, примерно год назад кураторы TyumenFree отмечали подключение к сети тридцатитысячного пользователя.

#Новости#Wi-Fi#Дарья#Общество
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