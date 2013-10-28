«Авторадио» отметило день автомобилиста сити-квестом

26 октября, в День Автомобилиста, на парковке автосалонов «Опель» «Кадиллак» и «Шевроле» компании «Z-Моторс» на Федюнинского, 65А собрались 19 команд, вышедших в финал. 19 авто с капитаном и штурманами после регистрации отправились по маршрутам, указанным в путевых листах. В течение полутора часов участникам нужно было пройти 4 check point в городе и забрать на каждой из них по пазлу, чтобы составить логотип «Авторадио». Главным правилом было, естественно, соблюдение правил дорожного движения.
Первым к месту дислокации прибыл экипаж под руководством Николая Гончарука. Именно он и получил сертификат от «Авторадио» и магазина «По пути» на покупку комплекта зимних шин. Меховые чехлы за второе место получила Елизавета Доровских. Бронза и канистра масла достались Андрею Бусыреву. Все участники получили поощрительные подарки от партнеров акции. Несмотря на осеннюю промозглость, в глазах автомобилистов в этот день читался азарт и радость от участия!
«Авторадио» благодарит за помощь в организации сити-квеста:
— Автомобильного партнера — «Z-Моторс», официальный дилер «Опель», «Шевроле», «Кадиллак» в Тюмени, www.zet-motors.ru
— Финансового партнера — ОАО «Ханты — Мансийский банк»
— Приз предоставлен магазином «По пути», www.poputimarket.com