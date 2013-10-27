«ЮТэйр» представила в Нью-Йорке новые услуги для ООН

С 1991 года «ЮТэйр» работает по контрактам этой международной организации, в настоящий момент является крупнейшим поставщиком услуг авиационных перевозок для Организации Объединенных Наций.
Сейчас в 8 миротворческих миссиях ООН задействовано 40 вертолетов, 5 самолетов и около 450 сотрудников лётного и инженерно-технического персонала группы «ЮТэйр».
Помимо традиционных вертолётных работ пассажирскими самолётами «ЮТэйр» производятся ротационные перевозки персонала ООН, а авиакомпания «ЮТэйр-Карго», входящая в группу «ЮТэйр», выполняет грузовые перевозки на самолётах АН-74. Компания UTair South Africa (ЮАР) получила статус сертифицированного поставщика ООН и заключила первый контракт на выполнение авиационных работ.
Гости презентации были ознакомлены с ходом реализации программы обновления и расширения воздушного флота «ЮТэйр», в частности поставок новых самолётов Airbus А321 и Boeing 737–800/900, с возможностями российской вертолётной техники — Ми-171, Ми-26, -Ка-32.
В мероприятии участвовали почётные гости, представители международного и делового сообществ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, Постоянный Представитель России в ООН Виталий Чуркин, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.