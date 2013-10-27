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«ЮТэйр» представила в Нью-Йорке новые услуги для ООН

27 октября 2013, 17:52
В Миссии Российской Федерации при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке (США) группа компаний «ЮТэйр» представила свои новые продукты в области авиатранспортного обеспечения ООН.

С 1991 года «ЮТэйр» работает по контрактам этой международной организации, в настоящий момент является крупнейшим поставщиком услуг авиационных перевозок для Организации Объединенных Наций.

Сейчас в 8 миротворческих миссиях ООН задействовано 40 вертолетов, 5 самолетов и около 450 сотрудников лётного и инженерно-технического персонала группы «ЮТэйр».

Помимо традиционных вертолётных работ пассажирскими самолётами «ЮТэйр» производятся ротационные перевозки персонала ООН, а авиакомпания «ЮТэйр-Карго», входящая в группу «ЮТэйр», выполняет грузовые перевозки на самолётах АН-74. Компания UTair South Africa (ЮАР) получила статус сертифицированного поставщика ООН и заключила первый контракт на выполнение авиационных работ.

Гости презентации были ознакомлены с ходом реализации программы обновления и расширения воздушного флота «ЮТэйр», в частности поставок новых самолётов Airbus А321 и Boeing 737–800/900, с возможностями российской вертолётной техники — Ми-171, Ми-26, -Ка-32.

В мероприятии участвовали почётные гости, представители международного и делового сообществ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, Постоянный Представитель России в ООН Виталий Чуркин, генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

#Новости#ООН#ЮТэйр#Ирина#Общество
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