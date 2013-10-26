Главное дизайнерское событие Тюмени пройдет в ноябре

Это ежегодный конкурс, в котором принимают участие профессиональные дизайнеры и студенты из Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы и других городов России. 9 и 10 ноября с 10:00 до 16:00 в Институте архитектуры, дизайна и визуальных искусств (ул. Карская, 38) будут работать творческие лаборатории по темам: «Искусство создания короткометражной анимации», «От инноваций к нанотехнологиям: современный костюм», «Инновационные элементы в современной презентации», «Новейшие коммуникации».