Главное дизайнерское событие Тюмени пройдет в ноябре

Площадками фестиваля станут музей изобразительных искусств (Орджоникидзе, 47), Тюменский колледж искусств, (Республики, 152), Институт архитектуры, дизайна и визуальных искусств Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий (ул. Карская, 38), сообщает пресс-служба музейного комплекса им. И.Я. Словцова.
С 4 ноября по 10 ноября 2013 на сайте www.idva.info пройдет Интернет-выставка-конкурс работ молодых архитекторов и дизайнеров. Проголосовать за понравившуюся работу на сайте могут все желающие, победитель голосования станет «Лидером зрительских симпатий». 10 ноября свой вердикт вынесет и профессиональное жюри, в которое войдут ведущие специалисты России.
В музее ИЗО нас ждут две персональные юбилейные выставки, которые пройдут с 6 по 30 ноября. На одной мы увидим картины заслуженного художника России, члена Союза дизайнеров и Союза художников России Михаила Гардубея. Экспозиция живописи и графики называется «Новая тема».
На другой выставке — «Игра в предлагаемых обстоятельствах» — представлены живопись, графика, проекты Александра Прудникова. Александр — член Союза дизайнеров России, лауреат национальных конкурсов, дизайнер широкого профиля, блестящий, парадоксальный, остроумный график, востребованный дизайнер интерьров, человек с огромным творческим потенциалом.
Проекты работающих дизайнеров, преподавателей, студентов, выполненные в последние три года, мы увидим на выставке-конкурсе дизайнерских проектов с 8 по 30 ноября. Будут представлены работы в таких разделах, как «Средовой дизайн», «Индустриальный дизайн», «Коммуникативный дизайн», «Дизайн-педагогика», «Дизайн-костюма», «Живопись и графика». В каждом из разделов установлены следующие номинации: «Лучшая идея года», «Лучшая воплощенная работа года», «Лучшая студенческая работа года» и высшая награда фестиваля «Гран-при».
Это ежегодный конкурс, в котором принимают участие профессиональные дизайнеры и студенты из Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы и других городов России. 9 и 10 ноября с 10:00 до 16:00 в Институте архитектуры, дизайна и визуальных искусств (ул. Карская, 38) будут работать творческие лаборатории по темам: «Искусство создания короткометражной анимации», «От инноваций к нанотехнологиям: современный костюм», «Инновационные элементы в современной презентации», «Новейшие коммуникации».
Показ Омского театра моды, спектакль «Формы чувства» состоится 9 ноября в концертном зале Тюменского колледжа искусств в 17:00. В 18:00 стартует церемония награждения победителей фестиваля.
Тюменские фестивали архитектуры, дизайна, искусств проводятся ежегодно, начиная с 1997 года, тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России». В 2008 году фестиваль получил статус всероссийского. Фестиваль проводит Тюменское региональное отделение Союза дизайнеров России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, департамента по культуре Тюменской области, Института архитектуры, дизайна и визуальных искусств (ТГАКИСТ), музейного комплекса им. Словцова.