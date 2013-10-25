Управлять имуществом РАН будет финансист

Агентство создается в ходе реформы академий наук и будет управлять имуществом и институтами Российской академии наук. В ведение ФАНО, помимо академических, также поступят и другие научные организации страны, напоминает Русская служба BBC. Однако ученые опасаются, что получив контроль над имуществом академии наук, чиновники его разворуют.
Избранный в мае президентом РАН Владимир Фортов предлагал собственную программу реформирования академии — в том числе за счет увеличения государственных субсидий на фундаментальную науку. Комментируя назначение Котюкова, Фортов сказал, что лично его не знает, но осведомлен о его хороших финансовых способностях. «Разумеется, я готов с ним работать», — сказал Фортов.
Перед принятием закона депутаты успокаивали ученых обещанием, что именно Фортов возглавит правительственное агентство, о чем в частности говорил в Госдуме заместитель председателя думского комитета по науке Владимир Кононов. Но в результате главой ФАНО стал финансист Котюков.
Фото — rian.ru