Управлять имуществом РАН будет финансист

Избранный в мае президентом РАН Владимир Фортов предлагал собственную программу реформирования академии — в том числе за счет увеличения государственных субсидий на фундаментальную науку. Комментируя назначение Котюкова, Фортов сказал, что лично его не знает, но осведомлен о его хороших финансовых способностях. «Разумеется, я готов с ним работать», — сказал Фортов.