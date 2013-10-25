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Управлять имуществом РАН будет финансист

25 октября 2013, 16:32
Руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО) назначен финансист, теперь уже бывший замминистра финансов, Михаил Котюков. Соответствующий приказ подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Агентство создается в ходе реформы академий наук и будет управлять имуществом и институтами Российской академии наук. В ведение ФАНО, помимо академических, также поступят и другие научные организации страны, напоминает Русская служба BBC. Однако ученые опасаются, что получив контроль над имуществом академии наук, чиновники его разворуют.

Избранный в мае президентом РАН Владимир Фортов предлагал собственную программу реформирования академии — в том числе за счет увеличения государственных субсидий на фундаментальную науку. Комментируя назначение Котюкова, Фортов сказал, что лично его не знает, но осведомлен о его хороших финансовых способностях. «Разумеется, я готов с ним работать», — сказал Фортов.

Перед принятием закона депутаты успокаивали ученых обещанием, что именно Фортов возглавит правительственное агентство, о чем в частности говорил в Госдуме заместитель председателя думского комитета по науке Владимир Кононов. Но в результате главой ФАНО стал финансист Котюков.

Фото — rian.ru

#Новости#РАН#Наука#Дарья#Общество
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