Поменял резину — получил проблемы

По информации Максима, он бы, конечно, мог не заплатить и отказаться от снятия последнего колеса, но тогда он бы и не сменил их. Да и выяснять вопросы шиномонтажа, который продлился три часа, среди ночи — крайне неудобно. «Я работам не препятствовал, но сразу сказал, что буду фотографировать и, если они что-то повредят, то буду действовать», — объяснил пострадавший. По его словам, гайки на его Honda откручиваются вручную, а не пневматическим гайковертом, а сотрудники шиномонтажа начали именно с него, поэтому гайка и сломалась.