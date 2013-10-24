Поменял резину — получил проблемы

Недовольный горожанин написал в адрес NashGorod.ru письмо, в котором описал ситуацию смены колес в шинном центре «Юмикс». 14 октября Максим заехал в центр. Работа началась около 11 вечера, но с одним колесом возникли сложности: при откручивании диска сломалась гайка. «Мастер принес насадку меньшего диаметра, надел насадку на болт, вставил ключ и начал кувалдой стучать по ключу, пытаясь зафиксировать болт в насадке. Из-за ударов остаток алюминиевой гайки только больше втрамбовывался в диск. Далее глядя на всю эту картину, мастер принес дрель и начал высверливать гайку. После 2 часов долбёжки по диску и высверливанию гайки, диск все же сняли. В результате чего он был повреждён, также была сорвана резьба со шпильки ступицы», — рассказал потерпевший. Поскольку дело завершилось к часу ночи, Максим оплатил счет и уехал на колесах с зимней резиной.
«На следующий день я позвонил в „Юмикс“ и договорился о встрече с директором, но разговор с ним ни к чему не привел. Компенсировать мне мои убытки директор отказался в грубой форме», — сказал Максим.
В «Юмиксе» подтвердили, что сложный случай у них действительно произошел. «Колеса были прикручены на китайские крепежи, поэтому гайка и лопнула, — пояснил замдиректора компании, оказывающей услуги шиномонтажа, Герман Забытов. — Вместе с клиентом мы пытались снимать колеса. Он даже сам принимал участие в высверливании гайки. Предложенным работам не препятствовал, а затем оплатил счет и уехал. Обратился с претензией только утром».
По информации Максима, он бы, конечно, мог не заплатить и отказаться от снятия последнего колеса, но тогда он бы и не сменил их. Да и выяснять вопросы шиномонтажа, который продлился три часа, среди ночи — крайне неудобно. «Я работам не препятствовал, но сразу сказал, что буду фотографировать и, если они что-то повредят, то буду действовать», — объяснил пострадавший. По его словам, гайки на его Honda откручиваются вручную, а не пневматическим гайковертом, а сотрудники шиномонтажа начали именно с него, поэтому гайка и сломалась.
«На следующий день я заехал к официальным дилерам, где мне заменили шпильку ступицы на автомобиле за 2,5 тысячи рублей. Именно с этой претензией я обратился к руководству салона. И мало того, что мне не возместили затраты на поврежденную ими деталь, так еще и нагрубили. Нет, эти 2,5 тысячи — некритичная затрата, но мне хочется, чтобы люди знали, с чем могут столкнуться», — сказал Максим. Решение об обращении в суд он еще не принял.
«В вашем случае, нужно было требовать с исполнителей услуги подписания акта выполненных работ, в котором вы бы могли сделать свои замечания о том, что при оказании услуги вашему имуществу были причинены повреждения по вине исполнителя, либо сделать соответствующую запись в заказ — наряде на выполненные работы. Так как в настоящее время причинно-следственная связь между причиненными повреждениями вашему имуществу и работами, выполненными исполнителем не установлена, шансов на выигрыш данного дела в суде, к сожалению, практически не имеется», — прокомментировал директор Центра по защите прав потребителей Сергей Бундаков.
Ситуация, конечно, спорная. По закону, из-за недостачи бумажек с судебным делом возникают затруднения. Но вот по совести, ведь так еще в детстве было: сломал — купи новую.