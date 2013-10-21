Теракт в Волгограде: смертница взорвала пассажирский автобус

В СМИ появились фотографии предполагаемой смертницы, а также информация о ней. Смертница, по данным сайта Kavkazpress, и сама не так давно стала мусульманкой: на одной из размещенных фотографий девушка с непокрытой головой, а на другой — скане паспорта — уже в хиджабе. Life News сообщает, что у Наиды Асияловой была тяжелая болезнь — заболевание костей, при котором человек буквально гниет заживо. Также издание информирует, что гражданского мужа предполагаемой смертницы Дмитрия Соколова (он же Абдул Джаббар) разыскивают за взрыв в Махачкале.