Теракт в Волгограде: смертница взорвала пассажирский автобус

Пассажирский автобус следовал рейсом «Государственный университет — кинотеатр «Юбилейный». Взрывное устройство сработало около 14.00 по местному времени, когда автобус находился на остановке «Лесобаза», расположенной по улице Лазоревой в Волгограде. В Интернете появилась запись видеорегистратора, сделанная в момент взрыва.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.205 УК РФ (террористический акт), ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. В настоящее время специалисты продолжают осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и выжившие во время теракта пассажиры, изъято и изучается видео с камер наблюдения. Следствием назначен комплекс судебных экспертиз, результаты которых помогут в установлении всех обстоятельств произошедшего, в том числе определят тип и мощность взрывного устройства и помогут установить личности погибших.
У следствия есть основания полагать, что автобус взорвала 30-летняя уроженка Дагестана Наида Асиялова.
«По предварительным данным, именно Асиялова произвела самоподрыв неустановленного взрывного устройства. По информации, полученной следователями, эта женщина в хиджабе зашла в автобус на одной из остановок и почти сразу после этого прогремел взрыв. Это подтверждают, в том числе и выжившая после взрыва пассажирка», — сообщает сайт СК РФ.
В СМИ появились фотографии предполагаемой смертницы, а также информация о ней. Смертница, по данным сайта Kavkazpress, и сама не так давно стала мусульманкой: на одной из размещенных фотографий девушка с непокрытой головой, а на другой — скане паспорта — уже в хиджабе. Life News сообщает, что у Наиды Асияловой была тяжелая болезнь — заболевание костей, при котором человек буквально гниет заживо. Также издание информирует, что гражданского мужа предполагаемой смертницы Дмитрия Соколова (он же Абдул Джаббар) разыскивают за взрыв в Махачкале.
В результате теракта погибли 6 человек, не считая самой террористки. В медицинские учреждения обратилось 33 человека, из них 28 было госпитализировано. 8 человек находятся в реанимации. Многие из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии.