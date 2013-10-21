Не все тюменские поселки получат газ

Владимир Якушев также отметил, что вопрос отопления древесиной вызывает споры. Есть мнение, что даже начинать эту практику не нужно, так как это не очень эффективно, и в этих размышлениях есть определенная логика, считает губернатор. Есть также версия, что тянуть газопроводы внутрь населенных пунктов, подключать оборудование и делать разводку намного затратнее, чем «деревянное» отопление. «В принципе небольшие математические расчеты показывают, что в любом случае это удобнее и выгоднее, чем проведение сегодня газификации. Мы знаем, что труба дорожает, строительно-монтажные работы дорожают год от года, ну а возможности наши инвестиционные уменьшаются. Поэтому думаю, что за этими проектами будущее. Еще раз повторюсь, они будут касаться небольших населенных пунктов, где проводить сегодня газификацию просто нерентабельно», — уточнил губернатор.