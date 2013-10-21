Не все тюменские поселки получат газ

Как объяснил на пресс-конференции губернатор Тюменской области Владимир Якушев уже проработан вариант отопления населенных пунктов на сырье, которого в нашем регионе предостаточно, — это лес. «Перспектива есть, есть определенные расчеты и понимание того, как мы будем двигаться. Уже есть инвесторы, причем даже не со стороны, а те, кто находятся внутри региона, и которые имеют свои лесоперерабатывающие предприятия, поэтому те отбросы, которые получаются при переработке леса (опил, нестандартная древесина) — не будут выброшены, а будут использоваться для отопления», — сказал глава региона.
Уже определено, с каких районов эта практика будет начата, тем не менее, губернатор их не озвучил.
Владимир Якушев также отметил, что вопрос отопления древесиной вызывает споры. Есть мнение, что даже начинать эту практику не нужно, так как это не очень эффективно, и в этих размышлениях есть определенная логика, считает губернатор. Есть также версия, что тянуть газопроводы внутрь населенных пунктов, подключать оборудование и делать разводку намного затратнее, чем «деревянное» отопление. «В принципе небольшие математические расчеты показывают, что в любом случае это удобнее и выгоднее, чем проведение сегодня газификации. Мы знаем, что труба дорожает, строительно-монтажные работы дорожают год от года, ну а возможности наши инвестиционные уменьшаются. Поэтому думаю, что за этими проектами будущее. Еще раз повторюсь, они будут касаться небольших населенных пунктов, где проводить сегодня газификацию просто нерентабельно», — уточнил губернатор.