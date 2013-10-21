Мобильное приложение «Тюменьгортранс» обновилось

На финишную прямую выходит работа над аналогичным транспортным приложением для iOS. На первых порах в «Тюмень. Транспорт» для гаджетов Apple будут доступны только основные функции, включая прогноз прибытия транспорта, но со временем список возможностей приложения пополнится. Напомним, скачать бесплатное приложение «Тюмень. Транспорт» для смартфона на Android можно в Google Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgt.transport).