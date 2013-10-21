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Мобильное приложение «Тюменьгортранс» обновилось

21 октября 2013, 16:48
Обладатели смартфонов с Android, которые установили себе мобильное приложение «Тюменьгортранс», теперь смогут бесплатно звонить на горячую линию прямо из интерфейса программы, а также узнавать госномер автобуса, которого они ждут.
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Тюмень

Обладатели смартфонов на базе ОС Android, которые установили себе мобильное приложение «Тюменьгортранс», теперь смогут бесплатно звонить на горячую линию прямо из интерфейса программы, а также узнавать госномер автобуса, которого они ждут.

Обновление приложения для Android было выпущено 20 октября. Нововведения будут полезны самым требовательным пассажирам и активным пользователям приложения. Сейчас ежедневно его используют почти 3 тысячи человек, а общее количество установок превысило отметку в 4 тысячи, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранс».

Теперь совершать звонки на горячую линию МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-300-1924 можно прямо из интерфейса мобильного приложения «Тюмень. Транспорт».

Стал совершенней и режим слежения за транспортом. Пользователи «Тюмень. Транспорт» при слежении за автобусами по маршруту в режиме реального времени могут увидеть государственный номер транспортного средства при нажатии на иконку автобуса.

На финишную прямую выходит работа над аналогичным транспортным приложением для iOS. На первых порах в «Тюмень. Транспорт» для гаджетов Apple будут доступны только основные функции, включая прогноз прибытия транспорта, но со временем список возможностей приложения пополнится. Напомним, скачать бесплатное приложение «Тюмень. Транспорт» для смартфона на Android можно в Google Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgt.transport).

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