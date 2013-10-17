Тренер из Франции провел мастер-класс для тюменских гребцов

Тренер признался, что помимо гребного слалома в свободное время занимается бегом, лыжным видом спорта, ездой на горном велосипеде, играет в регби, теннис и футбол, а также плавает. Отвечая на вопрос, в чем отличие российских спортсменов от французских, Жан-Ив дал понять, что доволен нашими гребцами: «Разница есть! Русские спортсмены очень привязаны к своему тренеру. Он им постоянно необходим. С русскими спортсменами работать интереснее, потому что они хотят прогрессировать. А во Франции спортсмены ищут пути отделиться от других, быть единственными». По словам тренера, привыкнуть к жизни в России было не трудно, потому что его везде очень хорошо встречают. «В том регионе Франции, где я родился, тоже достаточно холодно, поэтому я привык к таким погодным условиям», — добавил Жан-Ив