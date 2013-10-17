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Тренер из Франции провел мастер-класс для тюменских гребцов

17 октября 2013, 09:44
Главный тренер сборной России по гребному слалому Жан-Ив Шетан прибыл в Тюмень. Целью визита француза стало ознакомление с местами подготовки спортсменов-слаломистов в нашем регионе. Вчера, 16 октября, Жан-Ив встретился с лучшими юными спортсменами детско-юношеских школ № 2 и № 4, чтобы провести мастер-классы, и поближе познакомится с подающими надежду гребцами-слаломистами.
Сюжет
Тюмень

38-летний француз стал главным тренером сборной России в январе этого года. Под его руководством российские гребцы-слаломисты на недавнем этапе Кубка мира в испанском Сеу пробились на пьедестал. Впервые в истории российского гребного слалома в командной гонке в женском каяке была завоевана бронзовая медаль, второй же бронзы российские гребцы добились в каноэ-двойке.

Жан-Ив Шетан провел для тюменских юных спортсменов мастер-классы в бассейне и спортзале. Если на воде тренер сборной России обучал мастерству только троих лучших гребцов-слаломистов тюменских спортивных школ, то занятие в зале собрали значительно большее количество начинающих спортсменов.

Первая половина упражнений проходила на больших резиновых шарах, с помощью которых юные гребцы-слаломисты смогли смоделировать ситуации на воде и отточить умение сохранять равновесие. Жан-Ив признался, что это его первый опыт проведения тренировки с микрофоном. Все его наставления тут же переводились на русский язык. Тюменские тренеры, которые наблюдали за происходящим со стороны, отметили, что самым юным спортсменам благодаря их небольшому росту и весу лучше получалось сохранять равновесие.

После упражнений на шарах ребят ожидало выполнение упражнений уже в лежачем положении. Тренер пошутил, что некоторые из них идеально подходят для того, чтобы дочиста вымыть пол. Нельзя сказать, что воспитанники спортивных школ просто ползали от одного края спортзала до другого: им необходимо было синхронно двигать своими конечностями, то выталкивая себя вперед или назад при помощи ног, то при помощи рук, при этом контролируя правильное положение головы. Показывая одно из упражнений, Жан-Ив отметил, что его у него переняли и регбисты из Новой Зеландии, поняв, что оно будет полезно и для их вида спорта.

После мастер-класса француз пообщался с тюменскими журналистами. Создалось полное впечатление, что Жан-Ив находился в бодром и даже радостном расположении духа.

«Тюменские спортсмены очень мотивированы, хотят узнать что-то новое, новые методики. Они хотят быть лучшими в своём виде спорта», — похвалил господин Шетан тюменских гребцов

Тренер признался, что помимо гребного слалома в свободное время занимается бегом, лыжным видом спорта, ездой на горном велосипеде, играет в регби, теннис и футбол, а также плавает. Отвечая на вопрос, в чем отличие российских спортсменов от французских, Жан-Ив дал понять, что доволен нашими гребцами: «Разница есть! Русские спортсмены очень привязаны к своему тренеру. Он им постоянно необходим. С русскими спортсменами работать интереснее, потому что они хотят прогрессировать. А во Франции спортсмены ищут пути отделиться от других, быть единственными». По словам тренера, привыкнуть к жизни в России было не трудно, потому что его везде очень хорошо встречают. «В том регионе Франции, где я родился, тоже достаточно холодно, поэтому я привык к таким погодным условиям», — добавил Жан-Ив

Виталий Беспалов

Фото автора

Видео Сергея Шарапова

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